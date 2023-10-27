羅一鈞：公權力未雷厲風行等 致台南登革熱擴散

台南繼2015年登革熱肆虐，今年病例數已突破1萬7000例，疾管署副署長羅一鈞今天表示，台南建築天溝設計、老屋空地無法徹底整頓、公權力執行未雷厲風行等，恐是疫情擴散主因。

台南市副市長趙卿惠表示，市府已對存在建築天溝提出解決方案，包括公所自製天溝棒投藥及無人機投擲防治藥品，且列管天溝數量、稽查及改善，盤點空地空屋逾8000筆，處理回應近2000筆陳情案件。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天接受中央社記者專訪指出，台南市今年登革熱疫情和2015年有些相像，這2年都是聖嬰年，全球暖化、蚊子活躍也有很多颱風帶來大量降雨，鄰近國家疫情升溫。

截至昨天，台南登革熱病例數逾1萬7000例，低於2015年同期2萬2000例，今年死亡31人遠低於2015年，病毒型和嚴重程度也不同，重症住進加護病房及急診留觀較少，未造成醫療量能太大負荷。

羅一鈞表示，台灣蚊子分布明顯，病媒蚊之一的埃及斑蚊分水線在北迴歸線，存活時間比白線斑蚊長，叮咬效率高。南部疫情會高於北部，主要是埃及斑蚊分布影響。台南疫情發現時，已形成本土群聚，降雨又導致噴藥防治受限，無法快速圍堵，才往人群密集區擴散。

至於台南登革熱疫情爆發時為何快速擴散，羅一鈞以高雄、台南2個都會區作比較，他說，埃及斑蚊性喜躲在戶內，屬於都會型蚊子，台南部份房屋有先天缺陷，屋簷下排水用天溝是普遍建築設計，一旦淤積阻塞就會成為病媒蚊溫床，高雄較沒有天溝問題，他已提醒市府制定中長期計畫淘汰整頓非建築合法設計的天溝。

此外，台南是古都，中西區及北區等歷史較悠久的行政區，多有未整頓的閒置老屋空地，降雨就成為病媒蚊溫床，高雄不是沒有死角，但平時持續管理整頓。

羅一鈞說，登革熱疫情前應可超前部署整頓處理閒置老屋空地，否則颱風豪雨一來，各地就滿目瘡痍清不完，疫情發生後才會發現城市有哪些破口。

羅一鈞表示，高雄公權力執行雷厲風行，開罰不手軟，台南6月疫情開始後，罰單開得比高雄少，病例數卻比高雄多，市府可能考慮到民情民怨，但若不開罰，只叫里長或志工勸導，民眾也比較不會配合。

羅一鈞表示，登革熱在台灣並非4年1次大流行，每年都有風險，沒有流行過縣市可能引起大流行，不用等到4年，4年1次大流行的謠言不太可考，目前觀察和全球暖化、聖嬰現象有關，嘉義以南縣市較讓人擔憂。

羅一鈞說，台灣的東南亞移工眾多，有人擔心成為登革熱境外移入來源，但台灣對移工健檢有嚴格要求，移工相對不是來源，反而和出國旅遊民眾、外籍旅客及觀光客較有關係。