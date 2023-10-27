職場員工健康 數產署：全民力量推動數據公益

數位發展部數位產業署攜手資策會共同輔導新創團隊Walkii，結合數據公益與全民運動，關心職場員工健康，邀請18家上市公司參與「企業起步走」活動，以對上班族較簡單、易執行的走路運動為基礎，搭配血壓量測，進行為期八週的健康促進活動，提倡企業主重視員工健康並培養企業員工養成運動習慣，依據運動數據分析結果，提出改變個人和群體行爲的建議。

體育署2022年「運動現況調查」中指出，30-60歲青壯年及中壯年族群，始終是國人規律運動比例一大缺口，尤其40-49歲職場主力族群最低。根據國健署資料統計，高血壓盛行率隨年齡增加而上升，18歲以上國人高血壓盛行率逾26％，年過40歲步入中年後更達38％。由於高血壓平時沒有特別症狀，容易被忽視，而被稱為「沈默殺手」也是上班族最容易罹患卻不自知的疾病，定期量測血壓、關注身體狀態，是上班族關心健康的第一步。

在為期約兩個月的計畫執行中，執行團隊透過Walkii企業健康軟體服務，在用戶的同意下，取得上班族身體數據，包含年齡、性別、BMI、血壓狀況、走路等進行數據分析，數據顯示3,000多位參與者，超過一半的用戶血壓呈現異常情況，且以41-50歲年齡區間的用戶比例最高；但若每日步數達7,000步以上，血壓數值穩定的比例則相對增加，足見上班族在投入工作之餘，循序漸進地建立良好運動習慣成為必要。

Walkii創辦人葉大為表示，透過本次活動，不僅希望企業可以關注員工身體健康狀況，更希冀能喚起上班族能注重身體的數據，尤其是年齡超過40歲的用戶，從關切、量測血壓，並從漸進式增加步數開始，逐步養成運動習慣，建立健康生活型態。

數產署積極推動「數據公益」的產業創新與應用，透過將不涉及個資之數據上傳至資料庫，攜手國內資訊服務業者與運動相關業者、數據分析單位、學術研究機構及公益團體等相關產業，利用與研究打造數位公益生態圈，將此概念帶入鼓勵數據「主動利他、共創共好」，創造公益價值，促進臺灣運動與健康照護研究應用與服務發展。