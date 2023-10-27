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護理人力荒 多家醫院加薪搶才

中央社／ 台北27日電

護理人力荒，長庚、振興、亞東、新光等多家醫院今年紛紛祭出加薪搶人才，其他如台安、國泰等醫院規劃明年調薪，馬偕仍待研議。護理界盼政府帶頭加大力道，多管齊下解困境。

護理師人力告急，尤其歷經3年多COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情抗疫後，更導致人力大量流失。根據衛生福利部數據，領證護理人員約31萬人，但執業人數統計至今年10月11日僅18萬8879人、約6成。

搶人大作戰，新光醫院今天宣布，自今年11月起，輪值三班護理師全面每月加薪新台幣1680元，月薪4.3萬元起跳，明年將調升全體員工薪資。

林口長庚醫院院長陳建宗告訴中央社記者，長庚每年都有固定的調薪機制，今年8月並特別調整新進護理人員起薪，一來是看到護理人員辛苦，且國家政策傾向調升基本工資，所以董事會很早就開始進行，該院護理人員留任相對穩定。

振興醫院院長魏崢表示，今年6月全體護理師加薪3000元，明年全院人員加10%。

另外，台安、國泰等醫院也都早有在明年調薪規劃，馬偕仍待研議。

亞東醫院於去年完成全院調薪，院方說，今年9月更依一線照護病人的屬性，按病房別加薪，金額最高可達1500元，除了衛福部研議發放的護理師小夜與大夜津貼外，正研擬白班津貼，預計屆時同步發放，明年起更將提高病房護理師留任獎金。

儘管醫院紛紛祭出加薪，中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜下午接受媒體電話聯訪時強調，很滿意醫院響應，更希望政府能加強力道、展現誠意，公會訴求盼由政府編列預算，補助每人每月加薪1萬元、至少2年。

她舉照服員為例表示，昨天立法委員在立法院質詢時指出，全台住宿式長照機構照服員人力缺口已達2000人，要求提升照服員待遇，衛福部隨即允諾，將優先針對在住宿式機構任職的長照科系畢業生，提供受訓後加薪，每人每月5000元，最快明年能拿到。

「這很好，因為所有照顧人力都需要政府推一把力。」紀淑靜直言，既然照服員可以每個月補助5000元，為何護理師缺口這麼大，政府卻沒有一個比較實質的策略。

衛福部預告2024年護理師缺口將達到2.4萬人。紀淑靜說，這是整個國家的事情，民眾要尊重醫護人員、專業團體努力提升能力、政府使力、醫院管理者也一起配合，四管齊下才能四贏。

護理師 照服員 長庚

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