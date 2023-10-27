台灣1年萬人肺癌死亡 奇美推早期篩檢整合輔助結節手術

奇美醫院今天舉行說明會，說明肺癌死亡率、存活率與診斷期別密切相關、早期篩檢治癒率高。胸腔外科主治醫師蘇英傑指出，第1期5年存活率高達九成，到第4期驟降至僅1成，凸顯早期診斷治療至關重要。呼籲肺部異常應儘速就醫，如無異常也需定期檢查追蹤，提高早期發現機會，以免錯失機會。

奇美醫院推動「整合性手術室輔助肺結節手術」，2017年開始至今7年，手術量從5例大幅成長，預計年底即將達到200例、增加幅度達40倍。而院方今年1月至9月完成528人低劑量斷層掃描肺癌篩檢，其中陽性33人占6.25％，5人診斷確定罹癌，癌症檢出率達0.94％。

蘇英傑表示，奇美醫院憑藉篩檢揪出早期肺癌，與一站式整合性手術室，在小型肺結節定位和治療上建立獨特專業優勢。2017年至今整合性肺結節手術從5例驚人增長至157例、年底預計200例，見證奇美醫院在相關領域領先和實力。

他舉45歲王女士案例，因母親有肺腺癌病史，符合低劑量肺癌篩檢資格，今年7月發現右上肺葉有0.9公分低密度肺結節，因位置大小不適合斷層穿刺檢查，決定接受整合手術室輔助胸腔鏡肺切除手術，手術中冷凍切片檢查證實早期肺腺癌，同時完成淋巴清除手術，完整切除腫瘤，3日後順利出院，恢復正常生活。

蘇英傑說，世界衛生組織WHO宣示肺癌是全球癌症最大殺手，也是死亡率最高癌症，台灣近9年來肺癌死亡率持續走低，2022年仍奪走10053名生命，約占所有癌症死亡人數五分之一。國健署推動肺癌篩檢補助計畫，台灣成為世界上首個針對肺癌家族史及重度吸菸者提供早期檢測補助國家。將早期偵測和治療作為首要任務。

蘇英傑指出，近年民眾接受定期健康檢查及低劑量電腦斷層(LDCT)人數逐年增加，也發現許多小型肺結節。肺結節並不等於癌症，不過因肺結節體積微小、切片不易，傳統方式需麻醉及手術，用電腦斷層定位，利用細針穿刺注射染劑至肺部表面。