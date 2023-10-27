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明天兩地整天濕涼 下周又回暖冬衣再等等

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天持續受華南雲區東移及東北季風影響，各地水氣較多，北部及東半部有局部短暫雨。本報資料照
明天持續受華南雲區東移及東北季風影響，各地水氣較多，北部及東半部有局部短暫雨。本報資料照

中央氣象署指出，明天持續受華南雲區東移及東北季風影響，各地水氣較多，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，北部低溫來到21、22度，整天濕涼。周日起僅剩東北季風影響，雨區減少、溫度也陸續回升，到下周二各地將回到近30度，未來一周都還沒有較強冷空氣。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天持續受華南雲區東移及東北季風影響，各地水氣仍較多，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，北部低溫將來到21、22度，高溫只有23至25度，整天濕涼，其他地區低溫約22至24度，高溫約27至29度。

他指出，明天晚間水氣就會逐漸減少，到周日、周一僅剩東北季風影響，迎風面北部及東半部有局部短暫雨，南部有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有短暫雨，溫度將逐漸回升。到了周二、周三雨區再縮小，僅剩大台北地區、東半部及恆春半島有雨，中南部有零星局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

黃恩鴻表示，周四、周五偏東風，整體水氣又更少，僅基隆北海岸及東半部有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫雨。

他也說，溫度方面，明、後天最涼，周一起溫度就會回升，北部約有27、28度，中南部皆近30度，周二到周四各地則都有皆近30度高溫。今年冬天正常偏暖，下周之前都還沒有較強冷空氣。

東北季風 低溫 高溫

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