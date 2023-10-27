北市YouBike無車可借問題嚴重 議員爆還綁了一堆車不補

台北市YouBike使用率高，無車可借的問題加劇，台北市交通局近來增購1780輛車紓解，但議員苗博雅下午在議會質詢指出，除了無車可借、無位可還，還有一種情形是「有車空綁」，也就是車柱無車可借，旁邊卻綁了一大堆車不補，交通局應了解發生什麼事？否則一直買新車很像「盼仔」，買新車前應該先做好調度。

苗博雅說，市府增車1780輛，無車可借、無位可還卻無改善，統計2021年1月1日至2023年9月30日，這1千天中，若以無車可借連續20分鐘算一次，2021年9月13日當天，全台北市有78.2%YouBike站點發生無車可借情況；增購新車上線後，錢砸下去，但今年9月28日仍有58.1%無車可借。

苗博雅指出，另從次數上來看，2022年10月21日，發生一天無車可借逾20分鐘，有3721次；新車上線後，2023年9月28日也發生3196次，所以問題不是買新車可以解決，而且很多車上線營運，但一天中沒有被借過，現在每天約有15至20%的車無人借 ，卻還發生無車可借的情況。

苗博雅說，經檢視合約，交通局僅要求微笑單車公司每天實際上線數量，要維持總營運車數的一定比例，不能有太多車在維修，合約卻沒有規範無車可借、無位可還的合理的比率，未來合約中應具體規範比例。

交通局謝明鴻表示，市府大數據中心也曾點出問題，有的站點車投了太多，應將過多、剩餘的車，適度挪移至缺車的站點。至於「有車空綁」這是調度的人力，沒有把車即時移過來，他坦言，綁車、解車應更有效率，綁車綁很久，這個狀況存在，會請微笑單車公司盡速處理。

謝明鴻說，增加車輛，有短暫紓緩缺車，但9月開學以來，使用率又增加，目前為止只增購1780輛，事實上車還是缺滿多的，即使想調度車輛也很難，因為車子都在路上跑。另外，現在車輛跟當初Youbike 1.0階段相比，規模相差還是太大，目標是希望能夠達到2.6萬輛，目前還差6千輛左右。