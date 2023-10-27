快訊

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭、共同處理全球挑戰

瑞芳19.2度！ 北台灣整天濕涼注意保暖 中南部注意空汙

台中榮總嘉義分院長照大樓啟用 9成床位已被預約

中央社／ 嘉義市27日電

斥資7.3億元建造的台中榮總嘉義分院長照大樓今天啟用，設計以住民需求及家為出發點；分院長陳正榮表示，這是嘉義市最大的護理之家，已超過9成床位被住民預約。

台中榮總嘉義分院今天舉行啟用典禮，民進黨立委王美惠、國軍退除役官兵輔導委員會副主委吳志揚、無黨籍嘉義市議長陳姿妏、嘉義市衛生局長廖育瑋及台中榮總嘉義分院長陳正榮等人共同剪綵揭牌。

陳正榮表示，長照大樓從民國108年底開始規劃，斥資新台幣7億3000多萬元興建，歷經3年多完工啟用。設計均以住民需求及家為出發點，並設有特色復健區，更有充滿人文藝術的公共空間規劃設計，讓住民感受更加溫馨和舒適。

陳正榮說，長照大樓是嘉義市最大也是最多床位的長照機構，已有超過9成床位被住民預約，設有274床位，目前只剩10床。

全台醫療體系目前面臨護理人員、照服人員不足的問題，陳正榮指出，台中榮總嘉義分院會持續增加公職人員，目前也與護理學校長期合作，讓學生到院實習，培養未來加入職場的潛力，且全台16個榮家及各分院的照服員都是統包，人力相對充足。

廖育瑋表示，台中榮總嘉義分院連年獲得國家品質標章（SNQ）肯定，是優質區域級教學醫院，急診、門診到各級長照據點、日照中心、還有新落成啟用的護理之家，從醫護到長照服務是無縫接軌，是對長者友善、宜居及具人文藝術，像家一樣的所在。

台中榮總 嘉義 長照

延伸閱讀

斥資7.3億！嘉市最大長照機構才啟用 床位逾9成入住

秋冬流感升溫 嘉市校園免費接種疫苗省時省錢

影／全嘉都是作家近30位勇壯族寫自傳：不因碌碌無為羞愧

影／白沙屯媽祖「粉紅超跑」魅力無法擋！首次來嘉市信眾排隊領奶嘴

相關新聞

少了陸客 國際醫療產值回不去

立委趙天麟外遇陸籍小三，小三持醫美健檢簽證來台維繫二人感情，意外讓陸客醫美健檢簽證至今尚未開放一事，掀起討論。

觀察站／別以國安之名 扯醫療後腿

新冠疫情有如台灣版「醫療現形記」，疫後護理師勞動困境浮上檯面，缺工問題未解，醫療機構更因健保點值稀釋苦不堪言，一位醫學中...

新光醫院3班制護師11月全面加薪 副院長洪子仁曝3用意

新冠疫情後爆發護理師離職潮，因人力不足、醫院被迫關床。行政院日前拍板，要為夜班護理人員加薪，卻遭護理界反彈，認為恐會導致...

新光護理師加薪 北部6醫院跟進

護理工作環境低薪、高壓，新冠疫後爆出離職潮，醫院被迫關床。為此，各大私立醫院陸續著手加薪規畫。新光醫院昨開出加薪第一槍，...

瑞芳19.2度！ 北台灣整天濕涼注意保暖 中南部注意空汙

今天持續受到東北季風及華南雲雨區影響，各地雲量偏多，中央氣象署說，北部及東半部地區為陰短暫雨的天氣，其他地區亦有零星降雨...

行人事故死亡 北市增最多

交通部道安委員會昨公布最新數據，雖然八月交通事故逾三點二萬件，較去年同期增加，但死亡人數兩百人，已較去年同期減少六十三人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。