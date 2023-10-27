台中榮總嘉義分院長照大樓啟用 9成床位已被預約

斥資7.3億元建造的台中榮總嘉義分院長照大樓今天啟用，設計以住民需求及家為出發點；分院長陳正榮表示，這是嘉義市最大的護理之家，已超過9成床位被住民預約。

台中榮總嘉義分院今天舉行啟用典禮，民進黨立委王美惠、國軍退除役官兵輔導委員會副主委吳志揚、無黨籍嘉義市議長陳姿妏、嘉義市衛生局長廖育瑋及台中榮總嘉義分院長陳正榮等人共同剪綵揭牌。

陳正榮表示，長照大樓從民國108年底開始規劃，斥資新台幣7億3000多萬元興建，歷經3年多完工啟用。設計均以住民需求及家為出發點，並設有特色復健區，更有充滿人文藝術的公共空間規劃設計，讓住民感受更加溫馨和舒適。

陳正榮說，長照大樓是嘉義市最大也是最多床位的長照機構，已有超過9成床位被住民預約，設有274床位，目前只剩10床。

全台醫療體系目前面臨護理人員、照服人員不足的問題，陳正榮指出，台中榮總嘉義分院會持續增加公職人員，目前也與護理學校長期合作，讓學生到院實習，培養未來加入職場的潛力，且全台16個榮家及各分院的照服員都是統包，人力相對充足。

廖育瑋表示，台中榮總嘉義分院連年獲得國家品質標章（SNQ）肯定，是優質區域級教學醫院，急診、門診到各級長照據點、日照中心、還有新落成啟用的護理之家，從醫護到長照服務是無縫接軌，是對長者友善、宜居及具人文藝術，像家一樣的所在。