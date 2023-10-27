大型車事故多 交部將調整駕駛回訓機制、車速告警標準

近來大型車事故頻傳，日前發生遊覽車超速釀4死18傷、砂石車連撞16車造成1死11傷，交通部公路局今公布遊覽車、貨運三業安全管理精進作為，其中，將研議遊覽車高風險違規駕駛人回訓機制，駕駛於期限內違規達一定次數需定期召回訓練；調整車輛速度異常告警標準，原先有10%速限寬現值，修改為「超過速限」即為異常，預計年底前公告細節。

全國共有1萬3700多輛遊覽車，1萬6912名遊覽車駕駛，近4年大型車事故傷亡人數均突破1.1萬人次，交通部長王國材今於道安記者會表示，8月道安數據雖然不錯，但10月運輸業安全出現問題，針對遊覽車已研議高風險違規駕駛人召回訓練更嚴格。另外遊覽車GPS速度告警過去為速限加10%，未來將恢復為速限告警，沒有10%寬限值。

公路局長陳文瑞說明，針對加強遊覽車安全管理部，將研議高風險違規駕駛人回訓機制，駕駛於一定期間內違規記點達一定點數或重複違反超速、任意變換車道、酒駕、闖紅燈、國道違規等樣態，將加強召回訓練，詳細納入項目及回訓內容將進一步與相關單位討論。

陳文瑞也說，過去遊覽車GPS顯示超過速限10公里1分鐘就會通知業者，連續5分鐘通知監理所，連續10分鐘通知公路局，影響公司評鑑及安全考核，未來修改為「超過道路速限」即告警通知。像是當前國道限速110公里，需超過120公里才會告警，未來只要超過110公里就告警。

他也說，當前對於違規駕駛人最重是吊銷駕照，公司則從罰鍰到吊扣牌照、廢除執照有階段性罰則，未來是否有更嚴格作為也可再檢討。

另外，公路局也說，針對加強遊覽車安全管理，也將提供更完善查詢資訊查詢車輛動態；公協會自發性與監理機關合作辦理觀摩座談會，強化業者自主管理。針對貨運三業，現行調訓機制自8月1日實施，將滾動檢討辦理機制；製作教育訓練影片、結合動態影音教學平台，提供業者辦理駕駛人訓練使用；由監理機關與地方公會透過觀摩會或座談會，引導業者自發性強化管理公司。