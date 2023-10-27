強化治理 環境部預告修正「氣候變遷因應法施行細則」

氣候變遷因應法112年2月15日修正公布，環境部研訂相關子法，依氣候法第62條規定修正「溫室氣體減量及管理法施行細則」，更名為「氣候變遷因應法施行細則」，預告草案廣徵各界意見。

環境部表示，這次氣候法修法重點之一為「強化氣候治理」，在溫室氣體減量上，強化5年一期國家溫室氣體階段管制目標及相關方案執行及管考；在氣候變遷調適上，增列調適專章，納入國家調適行動計畫、方案及地方調適執行方案，實踐中央地方協力原則；另透過每年編寫成果報告，落實資訊公開及公眾參與程序。

環境部提出施行細則修正草案共24條，其中三大項包括明定各綱領、計畫與方案架構內容及期程，踐行公民參與；闡明氣候變遷調適目的及原則，結合國家與地方調適行動；以及確立氣候治理成果定期提報及檢核機制，落實資訊公開。

環境部說，就氣候法所訂各級政府應定期訂修的因應氣候變遷相關政策、計畫或方案，包含國家因應氣候變遷行動綱領、部門溫室氣體減量行動方案、地方溫室氣體減量執行方案、國家氣候變遷調適行動計畫、調適領域行動方案、地方氣候變遷調適執行方案等，在細則對應明定應包含的架構內容及期程。

此外，為踐行各計畫及方案訂修過程公民參與、公開及核定程序，明定召開公聽會程序時，應將部門行動方案或調適行動方案初稿內容、開會資訊於會議舉行10日前公布，會議紀錄並應於會後30日內公開。

環境部說，在新增國家調適計畫、領域調適行動方案及地方調適執行方案應記載項目中，納入氣候變遷衝擊、情境設定及風險評估、調適目標、策略、期程、經費、檢討、管考等要素，作為各級政府推動後續調適行動的執行依據。

為落實氣候法所訂部門減量行動方案藉由改善措施檢討執行成效，於細則納入評量指標及管考機制，部門如未達其目標者，則應提出改善措施，滾動檢討修正。