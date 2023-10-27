快訊

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭、共同處理全球挑戰

瑞芳19.2度！ 北台灣整天濕涼注意保暖 中南部注意空汙

強化治理 環境部預告修正「氣候變遷因應法施行細則」

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
環境部預告修正「氣候變遷因應法施行細則」。本報資料照片
環境部預告修正「氣候變遷因應法施行細則」。本報資料照片

氣候變遷因應法112年2月15日修正公布，環境部研訂相關子法，依氣候法第62條規定修正「溫室氣體減量及管理法施行細則」，更名為「氣候變遷因應法施行細則」，預告草案廣徵各界意見。

環境部表示，這次氣候法修法重點之一為「強化氣候治理」，在溫室氣體減量上，強化5年一期國家溫室氣體階段管制目標及相關方案執行及管考；在氣候變遷調適上，增列調適專章，納入國家調適行動計畫、方案及地方調適執行方案，實踐中央地方協力原則；另透過每年編寫成果報告，落實資訊公開及公眾參與程序。

環境部提出施行細則修正草案共24條，其中三大項包括明定各綱領、計畫與方案架構內容及期程，踐行公民參與；闡明氣候變遷調適目的及原則，結合國家與地方調適行動；以及確立氣候治理成果定期提報及檢核機制，落實資訊公開。

環境部說，就氣候法所訂各級政府應定期訂修的因應氣候變遷相關政策、計畫或方案，包含國家因應氣候變遷行動綱領、部門溫室氣體減量行動方案、地方溫室氣體減量執行方案、國家氣候變遷調適行動計畫、調適領域行動方案、地方氣候變遷調適執行方案等，在細則對應明定應包含的架構內容及期程。

此外，為踐行各計畫及方案訂修過程公民參與、公開及核定程序，明定召開公聽會程序時，應將部門行動方案或調適行動方案初稿內容、開會資訊於會議舉行10日前公布，會議紀錄並應於會後30日內公開。

環境部說，在新增國家調適計畫、領域調適行動方案及地方調適執行方案應記載項目中，納入氣候變遷衝擊、情境設定及風險評估、調適目標、策略、期程、經費、檢討、管考等要素，作為各級政府推動後續調適行動的執行依據。

為落實氣候法所訂部門減量行動方案藉由改善措施檢討執行成效，於細則納入評量指標及管考機制，部門如未達其目標者，則應提出改善措施，滾動檢討修正。

氣候變遷 環境部 機制

延伸閱讀

大股東干政第四宗…金管會開罰金控1千萬元 調降董座月薪30%

內湖運動中心攀岩老手10米墜落亡 救國團、業者判賠105萬

玉山國家公園全面禁止溯溪、溪降 違者最高每人罰3000

年輕遺棄兒子丟給爸媽養 老又病回頭討每月2萬生活費...遭法院駁回

相關新聞

少了陸客 國際醫療產值回不去

立委趙天麟外遇陸籍小三，小三持醫美健檢簽證來台維繫二人感情，意外讓陸客醫美健檢簽證至今尚未開放一事，掀起討論。

觀察站／別以國安之名 扯醫療後腿

新冠疫情有如台灣版「醫療現形記」，疫後護理師勞動困境浮上檯面，缺工問題未解，醫療機構更因健保點值稀釋苦不堪言，一位醫學中...

新光醫院3班制護師11月全面加薪 副院長洪子仁曝3用意

新冠疫情後爆發護理師離職潮，因人力不足、醫院被迫關床。行政院日前拍板，要為夜班護理人員加薪，卻遭護理界反彈，認為恐會導致...

新光護理師加薪 北部6醫院跟進

護理工作環境低薪、高壓，新冠疫後爆出離職潮，醫院被迫關床。為此，各大私立醫院陸續著手加薪規畫。新光醫院昨開出加薪第一槍，...

瑞芳19.2度！ 北台灣整天濕涼注意保暖 中南部注意空汙

今天持續受到東北季風及華南雲雨區影響，各地雲量偏多，中央氣象署說，北部及東半部地區為陰短暫雨的天氣，其他地區亦有零星降雨...

行人事故死亡 北市增最多

交通部道安委員會昨公布最新數據，雖然八月交通事故逾三點二萬件，較去年同期增加，但死亡人數兩百人，已較去年同期減少六十三人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。