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羅一鈞：登革熱控制目標未達成 進駐台南將延長

中央社／ 台南27日電
衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天表示，疫情控制目標尚未達成，前進工作隊進駐台南時間將延長。聯合報系記者李文德／攝影
衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天表示，疫情控制目標尚未達成，前進工作隊進駐台南時間將延長。聯合報系記者李文德／攝影

台南市登革熱疫情降溫，病例數連4週下降，但降幅趨緩，衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天表示，疫情控制目標尚未達成，前進工作隊進駐台南時間將延長。

羅一鈞9月18日指揮疾管署前進工作隊坐鎮台南市防疫登革熱，如今已過40天，期間適逢中秋連假、國慶連假，疫情反轉後又攀升，當前病例數連4週下降，但降幅趨緩。

羅一鈞今天告訴中央社記者，台南本週登革熱病例數約在1250例至1300例，希望下週降至1100例，也就是單週高峰期2200例的半數，11月第2週再降到1000例以下，第3週起進入「保全滅孓期」，12月初前持續動員防疫，11月底達到每天病例數降為個位數的目標。

羅一鈞表示，台南登革熱防疫若達成階段性目標，將考慮前進工作隊的降階或解編，但因疫情控制目標尚未達成，前進工作隊進駐台南時間將會延長。

羅一鈞說，前進工作隊降階或解編，預估時間點最快落在11月中旬，最快是11月5日至11日的第2週，之後還要確認下一階段保全滅孓計畫是完備的，中央協助告一段落後，就會結束約2個月的進駐期。

台南 羅一鈞

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