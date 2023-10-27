超療癒 雲林石壁療癒基地吸客逾60萬人

雲林縣政府將古坑鄉草嶺石壁地區打造成療癒基地，成功帶動觀光人潮，今年草嶺觀光遊憩據點人次截至8月已高達66萬7千人，較去年增加26萬人次，上周舉辦療癒季活動，吸引約1500人參加，預計今年草嶺觀光人次可突破去年達到80萬人次大關。

為活絡草嶺地區觀光，雲林縣政府在石壁地區打造療癒基地，因該區生態豐富，擁有豐富的負離子，包括雲嶺之丘、杉林步道、五元兩角、木馬古道、竹創森園等景點，加上季節限定的各種療癒體驗活動，吸引許多遊客造訪。

雲林縣政府文化觀光處統計，今年草嶺觀光遊憩據點人次截至8月已高達66萬7000人，較去年40萬7000人增加26萬人次，上周末療癒體驗活動兩天吸引1500人參加。

文化觀光處長陳璧君處長表示，森林療癒季的體驗活動不僅為遊客提供難忘的體驗，也為當地經濟和觀光業帶來強勁的增長，預估今年草嶺地區觀光人次可突破去年總人次，達到80萬人次大關。