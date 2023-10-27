吃秋刀，安啦！新加坡國宴御用主廚推「顧目晭」料理

秋刀魚的季節即將來臨，台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會參加高雄海洋局在「2023高雄國際食品展」的高雄海味專區，設立「吃秋刀，安啦！」攤位，宣導吃秋刀魚有幫助腦部發育、保護眼睛等好處，今天還邀請到新加坡國宴御廚湯淯甯主廚示範秋刀魚料理，現場豐腴油香，吸引不少民眾駐足品嚐。

台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會理事長陳皇誠說，我國每年約有近百艘秋刀魚漁船，在6至11月赴西北太平洋公海捕撈秋刀魚等漁獲，全台秋刀魚漁獲量最大宗就在高雄前鎮漁港。秋刀魚捕獲後立即予以急速冷凍，再以極低溫度冷凍保存運送回臺，鮮度與品質皆佳。

陳皇誠表示，為確保國人享有安全美味的當季好食材，致力為食魚安全把關，魷秋公會與農業部漁業署持續擴大進行國產漁產品含輻射物質檢測工作，自100年迄今，秋刀魚檢測結果皆符合規定，請國人，可安心食用，支持本國優質漁產品。

來自高雄內門總舖師故鄉的湯淯甯，傳承「台式辦桌」廚藝功夫，今天他在現場示範經典「鹽煎秋刀魚」料理，善用秋刀魚本身肥美油脂，慢火煎至表皮焦黃酥脆，最後撒上一點薄鹽，就能簡單享受秋刀魚的鮮美。

湯淯甯示範另一道創新料理「日式照燒秋刀魚卷」，把秋刀魚取片捲成小卷，煎至金黃焦香，搭配當季食蔬擺盤，最後淋上日式照燒醬汁，鹹甜醬汁融入豐腴油香在嘴裡化開，呈現秋刀魚的另種風味。

湯淯甯主廚曾在2017年首度南向新加坡時，便把台菜的流水席料理精髓搬上新加坡總理李顯龍的國宴桌，受到好評，更榮獲第56屆中華民國十大傑出青年基層勞教類得主之殊榮。

陳皇誠說，秋刀魚體型細長，銀亮如刀，主要產季為秋天而得名。秋刀魚的營養值高，除有魚類必備的優質蛋白外，秋刀魚油的Omega-3不飽和脂肪酸非常豐富，每1000克秋刀魚富含1克以上的DHA，以及大量不飽和脂肪酸EPA，可預防動脈硬化和血栓，有助於小孩腦部發育，對老人延遲老化痴呆也很有幫助。

串流平台興起，追劇成了許多民眾生活日常習慣，長時間盯著3C產品，易造成視力減退，秋刀魚的DHA、維生素A是保護眼睛的「超級好朋友」，適量攝取，有助視力保護。