交通事故死亡8月少63人為8年降幅最多 表現最差是這縣市

我國去年交通死亡人數逾3千人，今年上半年交通死傷人數仍較去年同期增加，交通部道安委員會今公布最新數據，8月單月事故3萬2699件仍較去年同期增加，但死亡人數200人，較去年同期減少63人，為連續2個月下降，也是2008年單月以來降第2多（第一多為2015年1月減93人），其中行人、機車、高齡者死亡人數也均下降。

根據道安會資料，今年8月單月交通事故3萬2699件，較去年同期增加1412件；造成200人死亡，較去年同期減少63人，為連續2個月下降，其中機車、高齡者及行人死亡人數均下降；受傷人數4萬3290人，則較去年同期增加1634人次。另外，今年1至8月累計交通事故26萬8330件，比去年同期增加2萬7295件，造成1991人死亡，比去年同期增加18人，35萬9088人受傷，比去年同期增加3萬9061人。

道安會也說，行人死亡人數也連續2個月減少，7月單月行人死亡28人，較去年同期減少1人，8月單月行人死亡20人，較去年同期減少9人，事故發生位置以路口最多，年齡層以高齡者最多，且以第二當事人（其他人違規）較多，顯示仍有許多汽機車未停讓情形。

若以縣市來看，道安會指出，今年8月單月道路交通事故死亡以南投縣績效最差，增加7人死亡，行人死亡則以台中、雲林、台南及台東各增加1人最多；表現最佳為台中市，整體死亡減少18人，機車死亡少17人、高齡者死亡少12人。若以1至8月累計來看，表現最差仍為南投縣，整體死亡增加40人；表現較佳則為高雄市整體死亡減少37人最多。

王國材表示，今年1到6月道安死傷數遽增加，但7、8月都有減少，已朝正向方向走，工程、執法方面會跟地方繼續合作。今年8月機車、高齡者、行人死亡都減少，酒駕微幅增加，會請警政單月再努力。縣市方面，南投縣死亡增加最多，可能因為前陣子風災導致道路崩塌狀況，另外，行人死亡以台北增加最多，但過去台北市行人設施做最多，出乎意料。

他也說，進一步分析行人死亡以高齡者最多，過去已要求地方閃光號誌在清晨5點後改為三色，現在甚至可以更提早到4點，保護早起長者。另外，道路交通安全基本法目前在立法院有21個版本，希望這個會期盡快通過；明年400億元改善易肇事路口原定有600處，現已增加至703處，請地方政府11月前提出經費申請。