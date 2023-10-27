快訊

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭、共同處理全球挑戰

瑞芳19.2度！ 北台灣整天濕涼注意保暖 中南部注意空汙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交通事故死亡8月少63人為8年降幅最多 表現最差是這縣市

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部道安委員會今公布，8月交通事故死亡人數200人，較去年同期減少63人，為連續2個月下降，也是2008年單月以來降第2多。記者周湘芸／攝影
交通部道安委員會今公布，8月交通事故死亡人數200人，較去年同期減少63人，為連續2個月下降，也是2008年單月以來降第2多。記者周湘芸／攝影

我國去年交通死亡人數逾3千人，今年上半年交通死傷人數仍較去年同期增加，交通部道安委員會今公布最新數據，8月單月事故3萬2699件仍較去年同期增加，但死亡人數200人，較去年同期減少63人，為連續2個月下降，也是2008年單月以來降第2多（第一多為2015年1月減93人），其中行人、機車、高齡者死亡人數也均下降。

根據道安會資料，今年8月單月交通事故3萬2699件，較去年同期增加1412件；造成200人死亡，較去年同期減少63人，為連續2個月下降，其中機車、高齡者及行人死亡人數均下降；受傷人數4萬3290人，則較去年同期增加1634人次。另外，今年1至8月累計交通事故26萬8330件，比去年同期增加2萬7295件，造成1991人死亡，比去年同期增加18人，35萬9088人受傷，比去年同期增加3萬9061人。

道安會也說，行人死亡人數也連續2個月減少，7月單月行人死亡28人，較去年同期減少1人，8月單月行人死亡20人，較去年同期減少9人，事故發生位置以路口最多，年齡層以高齡者最多，且以第二當事人（其他人違規）較多，顯示仍有許多汽機車未停讓情形。

若以縣市來看，道安會指出，今年8月單月道路交通事故死亡以南投縣績效最差，增加7人死亡，行人死亡則以台中、雲林、台南及台東各增加1人最多；表現最佳為台中市，整體死亡減少18人，機車死亡少17人、高齡者死亡少12人。若以1至8月累計來看，表現最差仍為南投縣，整體死亡增加40人；表現較佳則為高雄市整體死亡減少37人最多。

王國材表示，今年1到6月道安死傷數遽增加，但7、8月都有減少，已朝正向方向走，工程、執法方面會跟地方繼續合作。今年8月機車、高齡者、行人死亡都減少，酒駕微幅增加，會請警政單月再努力。縣市方面，南投縣死亡增加最多，可能因為前陣子風災導致道路崩塌狀況，另外，行人死亡以台北增加最多，但過去台北市行人設施做最多，出乎意料。

他也說，進一步分析行人死亡以高齡者最多，過去已要求地方閃光號誌在清晨5點後改為三色，現在甚至可以更提早到4點，保護早起長者。另外，道路交通安全基本法目前在立法院有21個版本，希望這個會期盡快通過；明年400億元改善易肇事路口原定有600處，現已增加至703處，請地方政府11月前提出經費申請。

高齡者 南投

延伸閱讀

台鐵EMU3000列車座椅不舒適 劉櫂豪促交通部改善

道路交通安全基本法遭批無具體內容 王國材：屬上位法

旅宿業開放聘用移工進度？ 王國材：10月底提出報告

新澳隧道砂石車追撞重大車禍 王國材：駕駛未注意車前狀況

相關新聞

少了陸客 國際醫療產值回不去

立委趙天麟外遇陸籍小三，小三持醫美健檢簽證來台維繫二人感情，意外讓陸客醫美健檢簽證至今尚未開放一事，掀起討論。

觀察站／別以國安之名 扯醫療後腿

新冠疫情有如台灣版「醫療現形記」，疫後護理師勞動困境浮上檯面，缺工問題未解，醫療機構更因健保點值稀釋苦不堪言，一位醫學中...

新光醫院3班制護師11月全面加薪 副院長洪子仁曝3用意

新冠疫情後爆發護理師離職潮，因人力不足、醫院被迫關床。行政院日前拍板，要為夜班護理人員加薪，卻遭護理界反彈，認為恐會導致...

新光護理師加薪 北部6醫院跟進

護理工作環境低薪、高壓，新冠疫後爆出離職潮，醫院被迫關床。為此，各大私立醫院陸續著手加薪規畫。新光醫院昨開出加薪第一槍，...

瑞芳19.2度！ 北台灣整天濕涼注意保暖 中南部注意空汙

今天持續受到東北季風及華南雲雨區影響，各地雲量偏多，中央氣象署說，北部及東半部地區為陰短暫雨的天氣，其他地區亦有零星降雨...

行人事故死亡 北市增最多

交通部道安委員會昨公布最新數據，雖然八月交通事故逾三點二萬件，較去年同期增加，但死亡人數兩百人，已較去年同期減少六十三人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。