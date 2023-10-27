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回響／倒數半個月若嘸人要 燈會「玉兔」恐淪拆解命運

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
今年台灣燈會主燈「玉兔壯彩」高16公尺、長10.9公尺、寬8公尺且重20公噸。本報資料照片
今年台灣燈會主燈「玉兔壯彩」高16公尺、長10.9公尺、寬8公尺且重20公噸。本報資料照片

本報陽光行動專題「燈會主燈無去處」，中央近2000萬元打造台灣燈會主燈「玉兔壯彩」，燈會結束8個多月，目前仍暫存台北捷運北投機廠。多位議員關切何去何從，北市觀傳局長王秋冬今回應，日前已發文各縣市洽詢典藏意願，11月10日前若無單位有意願就會拆解，費用約159萬元，預計年底前完成。

議員林延鳳今在北市議會教育委員會提案，建請觀傳局限期1個月內完成主燈安置方案，並遷出北投機廠。王秋冬說，維持外貌、組裝和維運費等一年要1000萬元，若欲恢復燈會時的燈光效果則要2000萬元。

王秋冬坦言面臨兩個問題，包含找不到合適地方、重置費用高，10月25日已詢問各縣市典藏意願，若無則有繼續在北市找地方設置、花費159萬元拆解回收共兩方案。

議員苗博雅說，前局長陳淑慧曾說6月就會找到，拖到現在是行政效率不彰，點出真正原因是市府不想出錢，何孟樺也要觀傳局檢討不要再發生類似狀況。王秋冬表示，觀傳局很努力找過，動物園、北士科、天文館等處都納入評估，包含國外潛在認養單位，強調不是都沒動，只是沒有找到理想的解決方式，會再做最後努力。

議員陳重文提議，可評估觀光效益，若市府願意花2000萬元恢復原樣，可擺在地方促進觀光；李建昌認為，台灣燈會的歡樂已經留在台北市民心中，11月10日之後真的沒有辦法，就花費159萬元拆解。王秋冬說，原則上，11月10日沒人想要典藏，就會開始拆解，年底前會完成。

議員許淑華直言不只今年，每年都在討論主燈問題，明年同樣會碰到一樣問題，提議可運用虛擬投影製作主燈意象；陳重文說，光雕技術比租借主燈漂亮300倍，提議可選擇北市府牆面或北市地標呈現燈節的光雕設計。

王秋冬表示，明年主燈使用採租賃方式，後續不會有主燈典藏問題，AI技術可豐富燈節內容，將會慢慢導入，明年活動預計會在北門投射光雕。

教委會決議，台灣燈會主燈11月10日若未尋到典藏地點，觀傳局年底前遷出北投機廠處置，並提供處理流程檢討報告。 

中央近2000萬元打造台灣燈會主燈「玉兔壯彩」，燈會結束8個多月，目前仍暫存台北捷運北投機廠。本報資料照片
中央近2000萬元打造台灣燈會主燈「玉兔壯彩」，燈會結束8個多月，目前仍暫存台北捷運北投機廠。本報資料照片
北市議員林延鳳今在北市議會教育委員會提案，建請觀傳局限期1個月內完成主燈安置方案，並遷出北投機廠。記者林佳彣／攝影
北市議員林延鳳今在北市議會教育委員會提案，建請觀傳局限期1個月內完成主燈安置方案，並遷出北投機廠。記者林佳彣／攝影

台灣燈會 北市 議員

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