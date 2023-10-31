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各種惱人聲音聽了頭皮發麻又煩躁！指甲刮黑板聲竟然只排第四？

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
各種惱人聲音聽了頭皮發麻又煩躁！指甲刮黑板聲竟然只排第四？ 圖片來源/unsplash
各種惱人聲音聽了頭皮發麻又煩躁！指甲刮黑板聲竟然只排第四？ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「惱人聲音」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的惱人聲音排行。

有些聲音讓人聽了就覺得不舒服，甚至想要掩耳逃避。例如刮黑板、吃東西、打噴嚏等。這些聲音不只影響我們的心情和專注力，讓我們感到煩躁外，甚至也可能對我們的身心健康造成負面影響，那麼網友們熱議的惱人聲音有哪些呢？


超難控制的「小孩哭聲」讓爸媽、路人都疲勞轟炸 咀嚼食物充滿「口水聲」令人煩躁又不適

▲ 網友熱議TOP6惱人聲音 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP6惱人聲音 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「惱人聲音」話題的相關討論，可以發現「小孩哭聲」引起社群熱烈討論，網友就分享自己有次加班後搭乘捷運返家，在車上低頭休息，結果「同車廂的一位小嬰兒突然大聲哭鬧」，讓他只好起身走到另一節車廂繼續睡，表示平時工作已經身心俱疲的上班族，在休息時還必須聽見小孩的哭鬧聲，真的是疲勞轟炸。

而身為小孩的父母親同樣感到頭痛，不少人就直呼「（搭飛機時）坐在我後面的小孩大約8-10歲，他從頭哭到尾只覺得他媽媽好辛苦」、「父母有在旁邊提醒小孩音量，但小孩偶爾還是會很大聲，畢竟小孩子真的就還小」，點出爸媽即使想要制止小孩哭鬧，但是小孩卻難以控制的無奈，導致「帶小孩出門，父母壓力也很大」的困境，害怕小孩的哭聲會影響到其他人。

而「咀嚼食物聲」也是眾多網友相當有共鳴的惱人聲音，「我很怕口水加食物攪在一起，還有牙齒咬食物的聲音，拜託大家吃東西的時候把嘴巴闔上」，「（食物咀嚼聲）真的噁，而且是從心頭噁上來！」，覺得口水聲是最主要令人感到討厭的主因，只要自己一聽到身邊的人發出這種聲音，就會變得非常暴躁，然後把耳機裡的音樂調大聲，來蓋過咀嚼的口水聲，並補充說明細嚼慢嚥以及在吃東西時將嘴巴闔上，都能大幅降低口水聲的出現，希望大家能一起改善以減少此類聲音的產生。

此外，提到聽到會讓人起雞皮疙瘩的聲音，絕對少不了「指甲刮黑板聲」，有網友發文請益「有沒有一聽就很討厭的聲音」，吸引大批留言回覆「指甲刮黑板的聲音，這個真的受不了」、「指甲刮黑板的聲音很刺耳，聽了會很火大」；同樣有許多網友提及的還有「金屬摩擦聲」，像是「金屬摩擦聲我真的不行，尤其是鐵碗剩下幾粒米用湯匙在刮的聲音，之前跟朋友吃飯看著他在刮真想逃離現場…」、「叉子跟湯匙摩擦的ㄍㄧ ㄍㄧ 聲…感覺很像刮黑板的聲音，我整個超不舒服」，認為無論是指甲刮黑板或是金屬摩擦聲，這種因為物品摩擦、碰撞所發出的吱吱聲是很多人都難以接受的可怕聲音。

你有自己很討厭或害怕的聲音嗎？又或是以上排行榜中有沒有讓你想到就頭皮發麻的聲音呢？每個人對於聲音的接受程度都不同，有些聲音可能看似普通常見，但對於某些人來說可能是避之唯恐不及的惱人聲音，然而不管是什麼聲音，我們都要盡量避免發出聲響，不要造成他人的困擾才是最重要的！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「惱人聲音」相關討論則數。
觀測期間：2022/10/01~2023/10/12，共1年
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
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