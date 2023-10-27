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臺中據點抵家 社區照顧關懷據點就是長輩第二個家

撰文／ 簡銘佑

「來據點有學習、有同伴、有歡笑、有分享，不知不覺時間過很快，忘記自己幾歲」這是參加據點長輩的心聲。
112年在臺中已有超過470處的社區照顧關懷據點(以下簡稱據點)讓長輩樂以(已)忘老。如何快樂到老，跟著長輩到據點就對了。

健康促進 預防老化

人生65才開始，面對平均餘命延長，不斷增加的老年人口，據點提供普及和就近的初級預防照顧，內容涵蓋健康促進、關懷訪視、電話問安、餐飲服務等。許多長輩退休後沒有生活重心，子女忙於工作晚上才是一家團聚時刻，據點就成為長輩第二個家，鼓勵長輩從家中走入社區，增加社會互動，臺中市政府鼓勵各社區設置社區照顧關懷據點，就近提供服務，設計多元健康促進活動，在活動中自然與其他長輩及志工交流，健康促進可不只是隨便動一動，而是專屬設計給長輩促進肌耐力減少憂鬱指數的活動課程，每天到據點動動筋骨，還可參加市府主辦的據點運動會，不但顧健康還可以為自己所屬據點爭取榮譽的動力，真正發揮銀響力。

據點運動會展現長者熱情與活力。 圖／臺中市政府社會局 提供
據點運動會展現長者熱情與活力。 圖／臺中市政府社會局 提供

據點全明星運動會 活躍老化

為增進長輩健康自主、社會參與，提供長輩展現活力的舞台，據點也規劃辦理多元健促活動專案，讓長輩更健康，透過三階段：據點時間練習→分區初賽→全市運動會(決賽)，讓長輩自然而然在練習的過程中穩定身體機能，學習團隊合作完成比賽。臺中市政府連續二年舉辦專屬於臺中阿公阿嬤的據點全明星運動會，今(112)年比賽項目包含地壺球、射箭拔河、地板滾球，以及健走接力團體賽，參與據點一年比一年多，多達百隊參加。社會局表示，舉辦運動會不為體能破紀錄而是展現長輩最認真最有活力的一面，看到長輩從決定報名、練習及比賽的過程，就可看出健康促進活動對長輩的正面影響，落實預防失能失智，培養健康作息，據點規劃豐富有趣的活動，讓長輩樂在其中，家屬無後顧之憂。

長輩們為了爭取運動賽事的榮譽，聚精會神、無不卯足全力。 圖／臺中市政府社會局 提供
長輩們為了爭取運動賽事的榮譽，聚精會神、無不卯足全力。 圖／臺中市政府社會局 提供

主動服務 以老助老

據點服務鼓勵長輩社會參與，長輩過去個個精彩，藉由自身的經歷與才能，在據點擔任講師、參與公共服務，做志工最忘齡。據點將志工組訓提供關懷問安服務，針對社區中較少或不便出門的長者，據點提供主動到宅關懷訪視或致電長輩進行電話問安，依長輩需求提供諮詢及轉介服務，也將社區內弱勢、獨居的長輩列冊，平時建立關係讓他們願意走出來，或減少防備心願意使用社區中的各項資源，很多據點志工都說，長輩怕詐騙都不敢接電話，但是據點志工打給他都會接喔。

據點的關懷訪視透過主動出擊，讓行動不便或是無意願走出家門的長者有與外界連結的機會。 圖／臺中市政府社會局 提供
據點的關懷訪視透過主動出擊，讓行動不便或是無意願走出家門的長者有與外界連結的機會。 圖／臺中市政府社會局 提供

吃在地營養共餐

據點中有很多會煮菜的長輩、也有很多據點長輩務農種菜提供食材，臺中市有418個據點提供餐飲服務，照顧有餐飲服務的長輩，除了共餐之外，據點志工也提供送餐服務，在疫情期間發揮服務能量。社會局也與衛生局共同在據點推動「社區營養教育推廣計畫」，提升餐飲志工營養相關知能，設計我的餐盤，讓據點餐食更符長輩健康需求；據點服務餐飲食材更多元，社會局與經發局合作開辦「愛心食材交流平台」，食材(蔬菜、熟食、魚肉等)提供據點使用，提倡在地關懷、共同響應食物不浪費之價值。另有許多企業、團體與個人，提供白米、蔬菜、肉品及雞蛋等食物物資，不定期提供據點，為據點長輩加菜顧營養，一起吃飯更有滋味。

據點營造高齡友善飲食環境，不僅守護長者的健康也關心長者的營養。 圖／臺中市政府社會局 提供
據點營造高齡友善飲食環境，不僅守護長者的健康也關心長者的營養。 圖／臺中市政府社會局 提供

高齡社會來齡，年齡不是問題，從家中走入社區參與據點活動，就像長輩第二個家。每個據點都蘊含著在地特色的多元服務，蘊含每一位長輩與志工的感情交流，來據點讓生活更加溫暖不孤單！

(臺中市政府社會局 廣告)

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