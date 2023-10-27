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換「腺病毒」當大哥！高燒恐達40度、4類人防重症 醫師曝預防方法

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師透露近期「腺病毒」感染者逐漸增加，除了發高燒之外，也常引起呼吸道疾病、結膜炎、腸胃炎等症狀。圖／翻攝自Facebook「小基醫家愛叮嚀」
醫師透露近期「腺病毒」感染者逐漸增加，除了發高燒之外，也常引起呼吸道疾病、結膜炎、腸胃炎等症狀。圖／翻攝自Facebook「小基醫家愛叮嚀」

最近天氣轉涼，換季期間許多人容易感冒、生病，更有多種病毒同時盛行。兒科醫師黃紹基提醒，近期感染「腺病毒」的人漸增，患者可能會燒到40度以上，嬰兒、免疫力差者、有肺部或心臟疾病患者等4類人，則要留意感染引發重症。

黃紹基今（27）日於Facebook粉絲專頁「小基醫家愛叮嚀」發文表示，最近在診間發現流感和新冠的病人減少，但感染「腺病毒」的人卻增加，讓他直呼「大哥換人當。」

黃紹基說明，腺病毒是一種常見的致病體，有超過50種以上的血清型會感染人類， 具有高度的傳染力，藉由飛沫傳染或接觸患者而被感染，常引起呼吸道疾病、結膜炎、腸胃炎等。

感染腺病毒患者，眼睛容易發紅、出現分泌物和眼屎，會造成「咽喉結膜熱」，也就是臨床上喉嚨痛、眼睛紅、發燒三種症狀，其中最大的特色就是「發高燒」，體溫可以達到40度以上，會燒燒退退3天以上，甚至有人會燒到一週。

黃紹基表示，腺病毒雖有快篩可以診斷，但沒有特效藥，只能症狀治療。較不會引起重症，因此對一般民眾的健康威脅比流感輕微，但對嬰兒、免疫力差者、有肺部或心臟疾病患者等，感染腺病毒仍容易出現嚴重症狀。

談及預防方法，黃紹基叮嚀一樣要戴口罩、多洗手、不摸眼鼻口，並提醒民眾腺病毒無法用酒精消滅，一定要記得用肥皂洗手，環境消毒則要用稀釋過的漂白水才有效。

腺病毒 醫師

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