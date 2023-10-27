聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／澎湖出現首例登革熱確診病例 曾來台洽公旅遊
一名居住在澎湖縣馬公市的民眾，10月7日至11日曾到台灣本島旅遊洽公，18日出現頭疼、肌肉痠痛及倦怠等症狀，20日就醫仍未緩減，23日再次就醫後後經醫療院所檢測，發現是確診第一型登革熱。澎湖縣政府衛生局今表示，這是今年以來澎湖縣首例登革熱病例。
澎湖縣衛生局說，防疫團隊接獲通報後，立即啟動防治相關作為，在10月25日至26日針對個案居住地周邊100公尺範圍及工作地點執行強制地毯式孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作，本次作業由環保局、警察局、里長及各相關單位共同合作完成。
澎湖縣衛生局局長陳淑娟表示，登革熱的潛伏期為3至14天，通常為4至7天，被病媒蚊叮咬並不會馬上出現症狀，由於登革熱從發病前1日到後5日都有傳染力，在這段期間內如遭病媒蚊叮咬，登革病毒在蚊子體內經過8至12天的複製後，此時帶有病毒的病媒蚊再叮咬其他人後，就會造成社區中的傳播。
陳淑娟說，若這些隱藏在社區內的病患能快速被通報及掌握，有助於衛生單位即時採取防治措施，另請民眾盡速清除室內外積水容器並進行社區環境整頓，進而有效降低病媒蚊密度，避免疫情擴大。
澎湖縣衛生局呼籲，如有登革熱熱區活動史，應留意自身健康狀況，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請停止上班上學，立即前往本縣醫療院所就醫及告知醫師相關活動史，另籲請醫療院所落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），加強通報警覺，使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，以利及早發現隱藏個案，避免疫情於社區中擴散。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言