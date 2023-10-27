影／澎湖出現首例登革熱確診病例 曾來台洽公旅遊

一名居住在澎湖縣馬公市的民眾，10月7日至11日曾到台灣本島旅遊洽公，18日出現頭疼、肌肉痠痛及倦怠等症狀，20日就醫仍未緩減，23日再次就醫後後經醫療院所檢測，發現是確診第一型登革熱。澎湖縣政府衛生局今表示，這是今年以來澎湖縣首例登革熱病例。

澎湖縣衛生局說，防疫團隊接獲通報後，立即啟動防治相關作為，在10月25日至26日針對個案居住地周邊100公尺範圍及工作地點執行強制地毯式孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作，本次作業由環保局、警察局、里長及各相關單位共同合作完成。

澎湖縣衛生局局長陳淑娟表示，登革熱的潛伏期為3至14天，通常為4至7天，被病媒蚊叮咬並不會馬上出現症狀，由於登革熱從發病前1日到後5日都有傳染力，在這段期間內如遭病媒蚊叮咬，登革病毒在蚊子體內經過8至12天的複製後，此時帶有病毒的病媒蚊再叮咬其他人後，就會造成社區中的傳播。

陳淑娟說，若這些隱藏在社區內的病患能快速被通報及掌握，有助於衛生單位即時採取防治措施，另請民眾盡速清除室內外積水容器並進行社區環境整頓，進而有效降低病媒蚊密度，避免疫情擴大。