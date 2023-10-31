上吐下瀉又腹痛？盤點網友常見六大「盲腸炎症狀」

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「盲腸炎症狀」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的盲腸炎症狀排行。

盲腸位於人體的右下腹，也是大腸的最前端，而盲腸炎指的即是盲腸因糞便阻塞或其他原因而導致發炎。該症狀與腸胃炎等腸胃型感冒類似，因此較難以發覺與診斷。本次我們就針對「盲腸炎症狀」進行觀測，看看有哪些常見的症狀，能幫助我們在有相關病徵時提高警覺吧！

噁心嘔吐又腹瀉要小心！ 網友：及時就醫是康復關鍵 ▲ 網友熱議TOP6盲腸炎症狀 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「盲腸炎症狀」話題的討論，發現最受到網友關注的盲腸炎症狀為「噁心嘔吐」，雖然該症狀因較少會被聯想到盲腸炎而易被忽視，不過盲腸炎引發的噁心、嘔吐較常發生於用餐過後，時常伴隨持續或間歇性的疼痛，疼痛的部位多從上腹慢慢轉移至右下腹，且咳嗽、走路等動作會使疼痛加劇。

就有網友分享自己得盲腸炎的痛苦經驗，表示自己「一個晚上嘔吐多次」並且「右下腹疼痛」，過幾天仍無好轉跡象便趕緊掛急診、手術開刀，指出有相關病徵時，可以額外檢視是否有其他相關症狀。

而「腹瀉」也是受到許多網友熱論的盲腸炎症狀之一。就有網友留言分享過去的經驗，表示自己當時腹瀉了將近一週，後來「去診所看，是急性盲腸炎」，提醒網友若有持續腹瀉的症狀時，也要注意是否為盲腸炎的可能性。

此外，有家長發文提到自己兒子得盲腸炎並及時就醫的經驗，表示自己一開始發現孩子有腹瀉症狀時，僅以為是一般腸胃炎，後就醫做進一步檢查後才診斷出是盲腸炎，引來網友紛紛參與討論，也有人留言呼籲「有把握黃金時間治療真的是迅速出院的關鍵」，指出不論是什麼樣的症狀，當狀況異於平常時還是要盡快就醫尋求專業的幫助，切忌「自行診斷」而延誤治療。

雖然盲腸炎較難以預防，但由於該疾病的主因是糞便堵塞腸道進而引發病症，因此維持良好的排便習慣、多吃高纖食物，多少對預防盲腸炎有一定的幫助；另外，若發生相關症狀時也務必及時就醫，以免誤了健康！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「盲腸炎症狀」相關討論則數。觀測期間：2022/10/01~2023/10/11，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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