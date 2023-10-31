這五個「不良姿勢」超NG！長時間久坐當心腰痠背痛找上門

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「不良姿勢」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的不良姿勢排行。

「腰痠背痛」、「肩頸僵硬」是不少現代人常見的問題，其關鍵因素往往在於長期的姿勢不良。錯誤體態不僅會讓我們看起來無精打采，更可能對身體健康造成傷害，因此我們本次就針對「不良姿勢」進行觀測，快來為自己平時的姿勢做個快速檢查吧！

身體痠痛可能是「久坐」惹的禍！駝背恐導致背痛、消化不良 ▲ 網友熱議 TOP5 不良姿勢 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「不良姿勢」話題的討論，發現「久坐、久站」等因長時間不動，而導致身體僵硬、痠痛的情況最受網友熱議。就有人在社群上發文，表示自從開始上班久坐後，「常常覺得肩膀很僵硬，全身也會緊繃痠痛」，並請益網友該如何改善，其中不少人建議「姿勢要調整，坐久起來走走伸展一下」，指出平時多留意自己的姿勢，並定時起身活動放鬆，能幫助緩解身體的僵硬與痠痛。

而「駝背」也是多數網友在意的不良姿勢。駝背不僅會讓自己看起來沒精神、缺乏自信，還可能導致背痛、頸椎老化、消化不良等諸多問題，並且許多人經常會「無意識」地駝背，因此民眾較難即時察覺並矯正。

就有網友表示自己上班時會不自覺地駝背，說道「雖然一開始都會盡量坐的端正，但要靠意志力撐著不駝背真的很難」，引來網友們熱烈回覆，表示可以「把電腦螢幕墊高到眼睛高度」，認為高度合適的螢幕，有助於避免視線朝下造成無意中的駝背；也有人建議「去練背健身，核心有力比較撐得住」，表示加強肌肉的支撐力，能從根本有效改善駝背問題。

此外，由於現代人經常緊盯手機與電腦，「長時間低頭」和「頭頸前傾」就成了相當常見的不良姿勢。這些錯誤習慣會對頸椎造成負擔，長期下來不只會使得頸部肌肉疲勞，也可能出現肩頸疼痛僵硬、手臂麻木無力、平衡感變差等頸椎退化性疾病。

對此衛福部就提醒民眾在使用手機時，可將手機上緣約拿至與鼻子同高，並避免「頭部前傾」和「維持同一姿勢超過20分鐘」，藉此塑造良好體態，遠離錯誤姿勢造成的身體負擔。

你是否也經常感到身體疲勞酸痛呢？如果你也有這些困擾，不妨參考網友討論的「不良姿勢」清單，檢視自己平時的姿勢是否需要調整，也別忘了定期活動、放鬆身體，並培養良好的運動好習慣，從日常生活開始改善體態吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「不良姿勢」相關討論則數。觀測期間：2023/07/04~2023/10/04，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw