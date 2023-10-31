快訊

為何張忠謀徹夜難眠？獨家揭密他與阿里新掌門蔡崇信關鍵對談

女網友萬聖節扮兔女郎 遭「羅姓藝人」強行拍照嗆聲：這是公共場合

《六人行》演員驟逝：曾協助成癮者康復的人生心願

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這五個「不良姿勢」超NG！長時間久坐當心腰痠背痛找上門

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
這五個「不良姿勢」超NG！長時間久坐當心腰痠背痛找上門 圖片來源/unsplash
這五個「不良姿勢」超NG！長時間久坐當心腰痠背痛找上門 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「不良姿勢」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的不良姿勢排行。

「腰痠背痛」、「肩頸僵硬」是不少現代人常見的問題，其關鍵因素往往在於長期的姿勢不良。錯誤體態不僅會讓我們看起來無精打采，更可能對身體健康造成傷害，因此我們本次就針對「不良姿勢」進行觀測，快來為自己平時的姿勢做個快速檢查吧！


身體痠痛可能是「久坐」惹的禍！駝背恐導致背痛、消化不良

▲ 網友熱議 TOP5 不良姿勢 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議 TOP5 不良姿勢 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「不良姿勢」話題的討論，發現「久坐、久站」等因長時間不動，而導致身體僵硬、痠痛的情況最受網友熱議。就有人在社群上發文，表示自從開始上班久坐後，「常常覺得肩膀很僵硬，全身也會緊繃痠痛」，並請益網友該如何改善，其中不少人建議「姿勢要調整，坐久起來走走伸展一下」，指出平時多留意自己的姿勢，並定時起身活動放鬆，能幫助緩解身體的僵硬與痠痛。

而「駝背」也是多數網友在意的不良姿勢。駝背不僅會讓自己看起來沒精神、缺乏自信，還可能導致背痛、頸椎老化、消化不良等諸多問題，並且許多人經常會「無意識」地駝背，因此民眾較難即時察覺並矯正。

就有網友表示自己上班時會不自覺地駝背，說道「雖然一開始都會盡量坐的端正，但要靠意志力撐著不駝背真的很難」，引來網友們熱烈回覆，表示可以「把電腦螢幕墊高到眼睛高度」，認為高度合適的螢幕，有助於避免視線朝下造成無意中的駝背；也有人建議「去練背健身，核心有力比較撐得住」，表示加強肌肉的支撐力，能從根本有效改善駝背問題。

此外，由於現代人經常緊盯手機與電腦，「長時間低頭」和「頭頸前傾」就成了相當常見的不良姿勢。這些錯誤習慣會對頸椎造成負擔，長期下來不只會使得頸部肌肉疲勞，也可能出現肩頸疼痛僵硬、手臂麻木無力、平衡感變差等頸椎退化性疾病。

對此衛福部就提醒民眾在使用手機時，可將手機上緣約拿至與鼻子同高，並避免「頭部前傾」和「維持同一姿勢超過20分鐘」，藉此塑造良好體態，遠離錯誤姿勢造成的身體負擔。

你是否也經常感到身體疲勞酸痛呢？如果你也有這些困擾，不妨參考網友討論的「不良姿勢」清單，檢視自己平時的姿勢是否需要調整，也別忘了定期活動、放鬆身體，並培養良好的運動好習慣，從日常生活開始改善體態吧！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「不良姿勢」相關討論則數。
觀測期間：2023/07/04~2023/10/04，共3個月
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

社群 背痛

延伸閱讀

整理包：六大「台版宮崎駿景點」超好拍 「神隱少女」湯屋、龍貓隧道都在這

小心玻璃碎片！「雙魚」竟不是最容易玻璃心的星座？

宮崎駿最新力作《蒼鷺與少年》才排第二？網議這六部吉卜力電影超經典必看！

搭乘大眾運輸要注意！網友熱議這些行為超級「顧人怨」

相關新聞

要換季了？下周一東北季風再增強 這些地區恐不到20度

本周到下周天氣變化大，明起逐漸回溫，周四起各地可能逾30度，秋老虎再現；但下周一東北季風增強，北部及東北部下雨、高溫降5...

明起降雨縮小升溫 周四起逾30度迎秋老虎

今早包括雙北都下雨，中央氣象署指出，今持續受東北季風影響，迎風面水氣多，桃園以北及宜蘭、花蓮容易出現局部短暫雨，東北部有...

逃逸移工想賺錢慘中風癱瘓 這筆呆帳大甲李綜合吞下去

35歲印尼籍男子阿利(化名)在台中工廠上班，放無薪假逃離雇主成逃逸移工。日前阿利中風倒臥家中送醫，經近1個月治療康復，但...

突然聽不到手機才知自己「耳中風」 醫說這個辦法有解

婦人日前在睡夢中被搖醒，發現錯過上課時間，以為忘了設鬧鐘，還有一名男性右耳突然聽不到手機對話，以為是手機故障，醫師診斷後...

這五個「不良姿勢」超NG！長時間久坐當心腰痠背痛找上門

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「不良姿勢」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的不良姿勢排行。

勞保國保「雙年金」領更多？其實反而少領「這麼多」

國民年金保險開辦至今年10月，已屆滿15年，隨著「落日條款」登場，請領勞保等年金給付者，已不能再投保國保。然而，勞保局強調，符合資格者，仍可同時領取勞保及國保老年給付，享有「雙年金」保障。雙年金是否意味著「錢領更多」？答案令人意外。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。