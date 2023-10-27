1張圖看天氣！明後天降雨偏涼 下周暖秋恐飆逾30度高溫

今天北台灣轉濕涼。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，周末兩天受到大陸高壓帶來東北季風增強，以及華南雲雨帶東移帶來水氣影響，天氣顯得較為不穩定，除了迎風面北部、東半部有短暫陣雨以外，中南部雲量也將偏多，並且偶有局部短暫陣雨機會。

天氣風險公司說，山區降雨的機會比平地要來得大一些，雖然目前來看雨勢都不大，但還是提醒，打算安排周末假期活動要特別留意。

溫度方面，天氣風險說，明天、周日偏涼，北部、東半部感受特別明顯，白天高溫只有23-25度，中部、南部高溫也會降到26-28度，夜晚到清晨的低溫則是在中部、北部、東半部較低，都市地區大約在21-23度，郊外空曠地區有機會降到20度以下，南部低溫則在23-25度左右。

天氣風險說，下周一、下周二整個華南雲雨區東移的水氣將會明顯減少，但是底層東北季風仍持續影響，迎風面地區有局部短暫陣雨，其他地方則恢復多雲到晴的天氣型態。天氣好轉之後，白天溫度也將逐漸上升，中南部地區有機會30度以上，北部、東北部逐漸回升到27-29度，夜晚清晨相對稍涼一些，中部以北、東半部低溫仍在22-24度，空曠地區有機會降到20度上下。

下周三起到11月5日東北季風減弱，天氣風險表示，逐漸又會轉為高壓迴流帶來的東北到偏東風環境，天氣更趨於穩定，只有東半部有局部短暫陣雨，西半部為晴到多雲。溫度也會持續上升，北部地區高溫也有機會來到30度以上，中南部可能又會更熱一些，東半部高溫在28-30度間，整體偏溫暖。

天氣風險表示，目前來看，這種暖秋的天氣型態看起來還會持續一段時間，至少到11月上旬，東北季風強度弱而且影響程度小，影響的時間也較短，暫時仍沒有看到會再更進一步降溫的趨勢出現，可能要等到11月中旬之後才比較有機會。