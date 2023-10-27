快訊

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭、共同處理全球挑戰

瑞芳19.2度！ 北台灣整天濕涼注意保暖 中南部注意空汙

長輩憂嗆咳、睡不好 應練口腔周圍肌肉控制力

聯合報／ 記者梅緣緣／台北即時報導
若長輩睡不好，除增加罹患心血管疾病風險，白天嗜睡也有損認知功能，將提高失智風險。圖為示意圖。本報資料照片
若長輩睡不好，除增加罹患心血管疾病風險，白天嗜睡也有損認知功能，將提高失智風險。圖為示意圖。本報資料照片

不少長輩白天睡覺身體活動變少，晚上容易輾轉難眠，連帶影響情緒，甚至衍生出其他疾病。為避免長輩加速步入亞健康，近期有居家職能治療所與北市衛生局合作，推出方案課程協助延緩長輩失能。其中一名方案研發職能治療師林宜柔表示，透過教導健口操等課程，長輩可以從「口」開始訓練，可預防因嘴部肌肉無力，造成睡眠呼吸終止及嗆咳等問題。

林宜柔表示，無論是難以入睡、呼吸中止或睡睡醒醒等各式睡眠品質不佳問題，都會讓長輩在白天打瞌睡。而睡不好除增加罹患心血管疾病風險，也有研究指出，白天嗜睡有損認知功能，將提高失智風險。

她說，多數長輩出現睡眠呼吸中止，是因口腔周圍肌肉張力下降，舌頭肌力不足造成易打呼，也有可能較易嗆咳而導致肺炎。

牙齒及口腔肌肉對長輩健康影響甚巨，林宜柔指出，若長輩戴全口假牙，吃完飯後有持續配戴，口腔肌肉較不易萎縮。而現推出的「活力睡眠、笑動身心」預防延緩失能方案，則為居家職能治療所與北市衛生局合作，提供為期12周，1周1次2小時的據點課程。目前已在3個據點試辦滿8周，參與長輩滿意度最高5分，平均為4分以上。

林宜柔說，課程將教導長輩健口操等技巧，訓練嘴唇、臉頰及喉嚨肌肉。如平時早晚鼓起嘴巴1分鐘、將舌頭貼在上顎、吐出舌頭順時針轉，都能訓練口腔周圍肌力。她表示，長輩也可透過發音練習，張嘴發出「啊」、「一」、「踏」、「咖」等音，提升口腔肌肉協調力，促進身體健康。

不過對於部分長輩即便訓練口腔周圍肌肉，還是免不了會有睡眠品質不佳等問題，林宜柔建議，若有此情形，可至老年醫學科、醫院睡眠中心門診或家醫科就醫。

長輩 睡眠 衛生局

延伸閱讀

漸凍症不可逆，治療重點是延緩疾病進展！復健7大方向助維持行走的能力

嘉義40歲卡車司機嚼檳榔提神 確診第4期口腔癌

身份證有012、法定單身！烏魚子、和牛、三點蟹吃到飽

復健常用「電療」來緩解肌肉痠痛，但不建議使用電療的族群有那些？治療時發生「這3症狀」時，需進一步釐清病因！

相關新聞

少了陸客 國際醫療產值回不去

立委趙天麟外遇陸籍小三，小三持醫美健檢簽證來台維繫二人感情，意外讓陸客醫美健檢簽證至今尚未開放一事，掀起討論。

觀察站／別以國安之名 扯醫療後腿

新冠疫情有如台灣版「醫療現形記」，疫後護理師勞動困境浮上檯面，缺工問題未解，醫療機構更因健保點值稀釋苦不堪言，一位醫學中...

新光醫院3班制護師11月全面加薪 副院長洪子仁曝3用意

新冠疫情後爆發護理師離職潮，因人力不足、醫院被迫關床。行政院日前拍板，要為夜班護理人員加薪，卻遭護理界反彈，認為恐會導致...

新光護理師加薪 北部6醫院跟進

護理工作環境低薪、高壓，新冠疫後爆出離職潮，醫院被迫關床。為此，各大私立醫院陸續著手加薪規畫。新光醫院昨開出加薪第一槍，...

瑞芳19.2度！ 北台灣整天濕涼注意保暖 中南部注意空汙

今天持續受到東北季風及華南雲雨區影響，各地雲量偏多，中央氣象署說，北部及東半部地區為陰短暫雨的天氣，其他地區亦有零星降雨...

行人事故死亡 北市增最多

交通部道安委員會昨公布最新數據，雖然八月交通事故逾三點二萬件，較去年同期增加，但死亡人數兩百人，已較去年同期減少六十三人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。