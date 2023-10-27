宜蘭新轉運站啟用！增設室內汽機車停車場及月、季租

宜蘭轉運站新站2018年計畫啟動，經過2年設計、3年施工，今年10月完工，明日投入運轉，縣府今舉辦啟用典禮。新的轉運站設有11處月台、便利超商，以及地下一、二層停車場，增加近千個汽機車停車位，收費較原臨時轉運站停車場稍高，此外新增月租、季租與半年租方案。

宜蘭縣政府交通處指出，雪隧開通後宜蘭轉運站每年約300萬旅次，臨時轉運站趨近飽和，縣府爭取中央前瞻計畫補助，獲核定2億2400萬元，加上縣府自籌3億元，投入5億2400萬元在舊轉運站原址重建，2018年規畫設計，2020年9月開工，今年10月完工啟用。

宜蘭縣政府今舉行啟用典禮，縣長林姿妙、立委陳歐珀、陳琬惠、議長張勝德、宜蘭市長陳美玲等人到場剪綵。明（28）日新轉運站投入運轉，原臨時轉運站載客、售票等業務全部轉移到新站，只保留汽機車停車場。

新的轉運站有地上二層、地下二層，一樓是月台及候車區，包含11處國道客運月台、4間售票亭、1間便利商店，並整合計程車排班區、民眾接送區、市區公車與人行步道等交通動線，另設有哺集乳室、親子廁所、無障礙照護床等；二樓尚在招商，承租業者表示會朝咖啡廳或輕食的方向規畫。

地下一、二樓分別是機車、汽車停車場。交通處指出，地下一樓有658格機車停車格，加上室外平面機車停車格230格，共888格，地下二樓則有95格汽車停車格，設有充電樁與電動車優先車位，加上原臨時轉運站706機車格、152汽車格，大幅提升停車量能。