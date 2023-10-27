聖嬰影響冷得較晚！氣象署估溫度跌至1字頭要到「這時」

今天受東北季風增強影響，北台灣溫度下降感受明顯，比昨天下降4至6度左右，但台北觀測站截至中午最低溫仍有24.2度。中央氣象署表示，受聖嬰年影響，北邊冷空氣抵達台灣的活躍度降低，台北觀測站今年入秋以來平均溫度為史上第四暖，溫度跌至1字頭恐等要到11月，較為少見。

氣象署副署長呂國臣表示，去年反聖嬰冬天來的較早，今年是聖嬰年，熱帶地區太平洋高壓較強，相對北邊冷空氣抵達台灣附近時的活躍度降低，10月冷高壓較弱，整體秋冬恐偏暖。以近年資料來看，2015、2016年聖嬰年時，台北觀測站10月最低溫度都還是2字頭。

呂國臣表示，今年台灣冷得比較晚，台北觀測站今年入秋以來平均溫度為史上第四暖，估計今年秋冬偏暖，雖然在全球暖化背景下，溫度高也是趨勢，但仍可能有較強寒流要注意。

氣象署預報員黃恩鴻表示，氣象署季展望預估年底前溫度比較正常偏暖，台北觀測站過去跌破1字頭溫度時間點平均都在10月中下旬，像去年就是10月31日來到19.9度，以接下來幾天預報狀況，今年有很大的機率要等到11月才會跌破20度，確實較少見。

他指出，根據氣象署資料，過去台北觀測站11月才出現20度以下曾發生在2001、2006、2007、2008、2015及2016年，其中2015及2016年都是聖嬰年，今年冷得較晚有很大機率也跟聖嬰年有關，預估到明年1月前的冬季溫度也會偏暖。