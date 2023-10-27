快訊

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭、共同處理全球挑戰

瑞芳19.2度！ 北台灣整天濕涼注意保暖 中南部注意空汙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聖嬰影響冷得較晚！氣象署估溫度跌至1字頭要到「這時」

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
受聖嬰年影響，今年台灣整體冷得較晚，秋冬也預估偏暖。本報資料照片
受聖嬰年影響，今年台灣整體冷得較晚，秋冬也預估偏暖。本報資料照片

今天受東北季風增強影響，北台灣溫度下降感受明顯，比昨天下降4至6度左右，但台北觀測站截至中午最低溫仍有24.2度。中央氣象署表示，受聖嬰年影響，北邊冷空氣抵達台灣的活躍度降低，台北觀測站今年入秋以來平均溫度為史上第四暖，溫度跌至1字頭恐等要到11月，較為少見。

氣象署副署長呂國臣表示，去年反聖嬰冬天來的較早，今年是聖嬰年，熱帶地區太平洋高壓較強，相對北邊冷空氣抵達台灣附近時的活躍度降低，10月冷高壓較弱，整體秋冬恐偏暖。以近年資料來看，2015、2016年聖嬰年時，台北觀測站10月最低溫度都還是2字頭。

呂國臣表示，今年台灣冷得比較晚，台北觀測站今年入秋以來平均溫度為史上第四暖，估計今年秋冬偏暖，雖然在全球暖化背景下，溫度高也是趨勢，但仍可能有較強寒流要注意。

氣象署預報員黃恩鴻表示，氣象署季展望預估年底前溫度比較正常偏暖，台北觀測站過去跌破1字頭溫度時間點平均都在10月中下旬，像去年就是10月31日來到19.9度，以接下來幾天預報狀況，今年有很大的機率要等到11月才會跌破20度，確實較少見。

他指出，根據氣象署資料，過去台北觀測站11月才出現20度以下曾發生在2001、2006、2007、2008、2015及2016年，其中2015及2016年都是聖嬰年，今年冷得較晚有很大機率也跟聖嬰年有關，預估到明年1月前的冬季溫度也會偏暖。

氣象署 低溫

延伸閱讀

3生肖11月將有貴人出現！事業起飛、財運旺到擋不住

越冷越好運！11月「4生肖」財運大爆發 這1類人事業旺、大筆財富入袋

今年暖冬機率高！彭啟明：強冷氣團要等12月「厚被子可準備了」

新口味曝光了！全家11月霜淇淋再掀熱議 加碼「巧克力霜淇淋」這兩間門市吃得到

相關新聞

少了陸客 國際醫療產值回不去

立委趙天麟外遇陸籍小三，小三持醫美健檢簽證來台維繫二人感情，意外讓陸客醫美健檢簽證至今尚未開放一事，掀起討論。

觀察站／別以國安之名 扯醫療後腿

新冠疫情有如台灣版「醫療現形記」，疫後護理師勞動困境浮上檯面，缺工問題未解，醫療機構更因健保點值稀釋苦不堪言，一位醫學中...

新光醫院3班制護師11月全面加薪 副院長洪子仁曝3用意

新冠疫情後爆發護理師離職潮，因人力不足、醫院被迫關床。行政院日前拍板，要為夜班護理人員加薪，卻遭護理界反彈，認為恐會導致...

新光護理師加薪 北部6醫院跟進

護理工作環境低薪、高壓，新冠疫後爆出離職潮，醫院被迫關床。為此，各大私立醫院陸續著手加薪規畫。新光醫院昨開出加薪第一槍，...

瑞芳19.2度！ 北台灣整天濕涼注意保暖 中南部注意空汙

今天持續受到東北季風及華南雲雨區影響，各地雲量偏多，中央氣象署說，北部及東半部地區為陰短暫雨的天氣，其他地區亦有零星降雨...

行人事故死亡 北市增最多

交通部道安委員會昨公布最新數據，雖然八月交通事故逾三點二萬件，較去年同期增加，但死亡人數兩百人，已較去年同期減少六十三人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。