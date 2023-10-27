斥資7.3億！嘉市最大長照機構才啟用 床位逾9成入住

斥資7億3千多萬元，歷時3年多興建的台中榮總嘉義分院長照大樓今天舉辦啟用典禮，設備新穎、空間明亮，提供雲嘉南地區民眾多元醫療和長照服務，共有274床位，是嘉義市最大也是最多床位的長照機構。已有超過9成床位被住民、預約；可見雲嘉南地區長照服務的需求、商機。

為提供雲嘉南地區更好之長照品質，台中榮民總醫院嘉義分院於2019年底開始規畫興建長照大樓，花費7億3千多萬元，主體建物包含1棟地下1層、地上4層主建築物，並透過空橋相連，設計原有醫療大樓建置風雨廊廳空中聯絡通道，整合原有醫療機能。提供274床照護床位，是嘉義市最大也是最多的長照機構。

嘉義分院院長陳正榮說，長照大樓建構在醫院當中，可以讓長輩在需要的時候，可以獲得立即安全的醫療服務，讓家屬可以放心在長照大樓安養，同時也提供人文素藝術空間，可以讓長輩在溫馨像家的環境中度過終老。

有媒體詢問在護理人員缺乏造成照護人員不足的狀況下，長照中心如何因應這問題？陳正榮說，這是全國性問題，未來會向退輔會爭取增加員額，目前也有和護理學校長期合作，學生畢業前來這裡實習，了解未來工作環境，吸引加入服務行列。全國16個榮家及各分院的照服員都是一齊統包，所以照服員人數足夠。

今天啟用典禮，立委王美惠、國軍退除役官兵輔導委員會副主任吳志揚、嘉義市議會議長陳姿妏、嘉義市衛生局長廖育瑋等人及院長陳正榮等人共同剪綵揭牌。