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斥資7.3億！嘉市最大長照機構才啟用 床位逾9成入住

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台中榮總嘉義分院長陳正榮（右二）陪同參觀設施。記者李宗祐／攝影
台中榮總嘉義分院長陳正榮（右二）陪同參觀設施。記者李宗祐／攝影

斥資7億3千多萬元，歷時3年多興建的台中榮總嘉義分院長照大樓今天舉辦啟用典禮，設備新穎、空間明亮，提供雲嘉南地區民眾多元醫療和長照服務，共有274床位，是嘉義市最大也是最多床位的長照機構。已有超過9成床位被住民、預約；可見雲嘉南地區長照服務的需求、商機。

為提供雲嘉南地區更好之長照品質，台中榮民總醫院嘉義分院於2019年底開始規畫興建長照大樓，花費7億3千多萬元，主體建物包含1棟地下1層、地上4層主建築物，並透過空橋相連，設計原有醫療大樓建置風雨廊廳空中聯絡通道，整合原有醫療機能。提供274床照護床位，是嘉義市最大也是最多的長照機構。

嘉義分院院長陳正榮說，長照大樓建構在醫院當中，可以讓長輩在需要的時候，可以獲得立即安全的醫療服務，讓家屬可以放心在長照大樓安養，同時也提供人文素藝術空間，可以讓長輩在溫馨像家的環境中度過終老。

有媒體詢問在護理人員缺乏造成照護人員不足的狀況下，長照中心如何因應這問題？陳正榮說，這是全國性問題，未來會向退輔會爭取增加員額，目前也有和護理學校長期合作，學生畢業前來這裡實習，了解未來工作環境，吸引加入服務行列。全國16個榮家及各分院的照服員都是一齊統包，所以照服員人數足夠。

今天啟用典禮，立委王美惠、國軍退除役官兵輔導委員會副主任吳志揚、嘉義市議會議長陳姿妏、嘉義市衛生局長廖育瑋等人及院長陳正榮等人共同剪綵揭牌。

長照中心有單人、雙人及四人等3種房型，每間都有窗戶採光，全部採用智慧床墊、護理站設有復健器材住民可透過VR互動學習、百萬紫外線消毒機可在5分鐘完成病房消毒，另2樓與醫院相通因應急診或就診方便。

台中榮總嘉義分院長照大樓今天舉辦啟用典禮，左一為嘉義分院院長陳正榮，右一為退輔會副主任吳志揚、右二為立委王美惠。記者李宗祐／攝影
台中榮總嘉義分院長照大樓今天舉辦啟用典禮，左一為嘉義分院院長陳正榮，右一為退輔會副主任吳志揚、右二為立委王美惠。記者李宗祐／攝影
台中榮總嘉義分院長陳正榮（左三）陪同參觀設施，圖為護理站交誼廳。記者李宗祐／攝影
台中榮總嘉義分院長陳正榮（左三）陪同參觀設施，圖為護理站交誼廳。記者李宗祐／攝影
台中榮總嘉義分院長照大樓單人床型。記者李宗祐／攝影
台中榮總嘉義分院長照大樓單人床型。記者李宗祐／攝影
斥資7億3千多萬元，歷時3年多興建的台中榮總嘉義分院長照大樓今天舉辦啟用典禮。記者李宗祐／攝影
斥資7億3千多萬元，歷時3年多興建的台中榮總嘉義分院長照大樓今天舉辦啟用典禮。記者李宗祐／攝影
台中榮總嘉義分院長照大樓雙人床型。記者李宗祐／攝影
台中榮總嘉義分院長照大樓雙人床型。記者李宗祐／攝影
台中榮總嘉義分院長照大樓今天舉辦啟用典禮。記者李宗祐／攝影
台中榮總嘉義分院長照大樓今天舉辦啟用典禮。記者李宗祐／攝影

長照 嘉義 照服員

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