新光醫院3班制護師11月全面加薪 副院長洪子仁曝3用意

新冠疫情後爆發護理師離職潮，因人力不足、醫院被迫關床。行政院日前拍板，要為夜班護理人員加薪，卻遭護理界反彈，認為恐會導致白班護理人員流失。新光醫院今宣布，領先政府，11月起為輪值三班護理人員全面加薪1680元，新進人員薪資調升為每月4萬3680元。

新光醫院行政副院長洪子仁說，本次加薪有3大用意，一是響應衛福部長薛瑞元提出的政策，為醫護人員調整待遇、優化從業環境；二為拋磚引玉，雖然醫療機構今年度經營狀況辛苦，面臨點值稀釋，住院率提高、收入下降等問題，但希望在能力範圍內，一起為護理人員加薪；三是希望調薪作法，能夠召喚目前13萬未在醫療職場的護理人員，回到第一線。

他指出，新光醫院護理人員多數都是3班制，本次調薪共計約700人受惠。明年元月政府預計為醫護人員調薪，醫院將也會再配合提升全體醫護人員薪資，董事長吳東進也提到，不排除明年下半年再次加薪，透過薪資優化，讓護理人員願意回到第一線，病床能夠開出來，一起為民眾健康努力

「醫院面臨新人逃、老鳥退的情況，今年初截至9月，新進護理人力為74位，離職護理人數卻高達125人，始終無法補足需求。」洪子仁說，這導致新光醫院今年不得不做出病床降載決定，4月份關閉60床，至9月關床數已增加至91床，其中16床為加護病床，若護理人力缺口持續惡化，不僅影響醫院正常營運，更危及民眾就醫安全與醫療品質。

洪子仁說，面對當前護理人力不足困境，新光醫院體恤醫護人員辛勞，在政府民國113年實施夜班津貼補助及調漲基本工資前，自11月1日起實施：輪值三班護理人員全面加薪1680元，新進人員薪資調升為每月4萬3680元。此外，亦配合已實施之各項獎勵措施：每半年發放留任獎金、單位績效獎金、特殊單位津貼、到職第一個月核發簽約獎金7萬元，及提供4年免費住宿等福利措施，提高工作士氣。

護理行業高風險、高壓力的工作型態，真正投入第一線醫療職場執業率僅58.4%。根據護理公會統計，光是今年一到五月，護理師執業人數就從18萬7519人，下降到18萬5901人，有不少醫院出現關床潮，大型醫院平均關床8%到10%左右。