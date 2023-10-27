職能治療師法年久失修 高醫教授感嘆變成台灣「失」光

台北市職能治療師公會等單位聯合舉辦職能治療師節記者會，會中多位代表都提出希望放寬《職能治療師法》的非以疾病治療為目的之業務，讓職能治療師走入社區。立委王婉諭也向衛福部喊話，不要再用「進行溝通」作為理由讓修法一再延宕，應該盡速完成修法。

台北市職能治療師公會聯合台灣職能治療學會、中華民國職能治療師公會全國聯合會、新北市職能治療師職業工會，與新北市職能治療師公會共同舉行「職能自主，健康前行」職能治療師節記者會。除了各團體代表外，多間大專院校以及立法委員等出席，包含吳欣盈、陳靜敏、劉建國、羅致政、范雲等。

中華民國職治療師公會全國聯合會理事長王珩生表示，《職能治療師法》當初立法是以職能治療師服務以醫院為背景，但現在已經推展到社區，當初立法的內容已經不符合時代趨勢，導致會員（職能治療師）擔憂執業過程會有違法疑慮。

王珩生說，這幾年公會一直在推動修法，希望讓非以疾病治療為目的加入職能治療師的執業範疇。有8000多名會員考到職能治療師執照，但卻有一半的會員沒有執業登記，主要就是法規受限太多，擔憂以「職能治療師」身分提供服務要有醫囑診斷照會。期待《職能治療師法》修法可以在這個會期通過修正，讓會員工作不用擔心會違法。

職能治療學會理事長吳菁宜表示，在近年政府推動長照2.0的政策下，職能治療在第一線提供老年人康復和照護服務，透過增加體能、改進肌力和平衡等活動參與，減少跌倒或受傷等風險因素，延長失能、衰弱族群的自理能力和獨立性，讓社會每個角落皆能擁有更良好的生活品質，亦更減省社會醫療成本。

高雄醫學大學職能治療學系助理教授蔡宜蓉指出，台灣職能治療再教育發展其實領先世界近40年，是台灣之光，但是法律現在年久失修，讓台灣之光「失光了」。輔仁大學醫學院職能治療學系主任施以諾也說，以職能治療的「職」字比喻，職是由「耳」朵、聲「音」、武器（戈）組成，相信善於聆聽病人聲音並且握有專業武器的職能治療師可以提供病人更多協助。

王婉諭說，《物理治療師法》通過後，與其困境幾乎相同的職能治療師應該也要盡速通過，她呼籲衛福部盡速完成修法，不應該一再延宕用「溝通」作為理由。

衛福部醫事司表示，職能治療師修正草案共有9條修正，其中關於職業範疇的第12條為保留送黨團協商，目前仍在與有關的其他醫事人員溝通，希望凝聚共識，完成修法。