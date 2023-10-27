中菜單品翻身成主角！「酸菜魚」餐廳為什麼突然遍地開花？

【撰文＝王福闓】

本來作為單品的酸菜魚，在我小時候的印象中幾乎很少見，頂多是在桌菜中偶爾出現，當作是一家店的主打菜甚至是核心餐點更是沒有。但是近幾年突然在台中、台北及其他城市，酸菜魚成了餐飲業的超新星，不但獨立出來作為開店的產品，甚至是持續爆紅還有不少品牌繼續加入戰局。

難以在家自行料理的美味 酸菜魚引爆最新社群話題

從我自己過去的料理與用餐經驗來說，魚類的烹飪確實門檻稍微較高，再加上要備足各種調料以及前置的處理，甚至是越來越多人不太會處裡有太多細刺的魚，這時至少酸菜魚餐廳能夠解決這些問題。在價格實惠及性價比的評估下，加上了大量的KOL開箱嘗鮮，和社群話題的推波助瀾，消費者只要能接受店家的口味、新鮮度，再加上話題性與方便性，也都帶動了酸菜魚的市場蓬勃發展。

酸菜魚餐廳的出圈，除了針對Z世代愛嘗鮮體驗的消費型態外，也逐漸搶佔了部分火鍋與煲湯市場，尤其像是我身邊有的人因為愛喝湯，可是火鍋因為一直加料，會造成湯頭的味道改變，而若是以煲湯為主的餐廳，因為製作過程與成本，整桌下來價位可能更高，這時像是過去喜歡酸菜火鍋或是麻辣鍋的人，又希望即便一個人也能享受，都找到了一個新的切入機會。

根據網路上的社群討論度來說，國內常見到的酸菜魚品牌，包含主力產品或是代表性產品為酸菜魚的餐廳，例如刁民酸菜魚、姥姥酸菜魚、成都滿庭芳、吾二酸菜魚、老铁沒毛病酸菜魚、官小漁、溜溜酸菜魚專賣店，或是以酸菜魚為特產品之一的老四川巴蜀麻辣燙、六扇門、春囍打邊爐等品牌。

國內越來越常見到以「酸菜魚」為主力產品或是代表性產品的餐廳。（圖片來源：姥姥酸菜魚臉書粉絲專頁）

預制菜概念為魚類料理帶來優勢 業者需積極在食材選用上把關

但是多數餐廳其實供應魚類料理並不容易討喜，尤其是消費者對於鮮魚類的菜品要求較高，若是預先進行處理的魚片或是魚塊，則比較常見會加入較重的口味與調料，來提升其附加的風味，也能夠降低單一菜品的售價。而從對岸紅到台灣的酸菜魚，則是透過了預製菜的概念，事先標準化生產將魚片加工，另外像是酸菜與調料包也一份份的備好，這時後廚就能節省不少時間，還能確保出餐食的品質供應穩定。

而作為酸菜魚的主體，之前則曾發生過，某品牌酸菜魚販賣過期的巴沙魚，導致一段期間消費者的對於食材本身的安全性甚至魚種，都有了更高的關注度。像是「刁民酸菜魚」官網上有註明選用烏鱧魚肉，但是國內的其他酸菜魚的品牌並沒有都清楚註明，自己所選用的魚類品種是什麼，而在對岸的品牌則是選擇包含草魚、鰱魚、黑魚、青魚等刺少肉嫩的淡水魚類，作為各家的賣點。

也因此現在的酸菜魚餐廳，在加工技術、完善冷鏈物流、系統化出餐流程，以及品牌形象打造等整套操作下，只要能維持消費者熱度，就有機會在競爭中帶來優勢。但是當消費者越來越人關注並且在意時，經營酸菜魚的品牌應該更清楚地說明，自己所選用的魚種和相關保存方式，才不會再發生之前的食安問題，進而影響了消費者的信心。

【本文獲王福闓授權刊登，原文標題：《酸菜魚為什麼成了餐飲業新寵兒》】

【本文為作者意見，不代表本媒體立場】

審稿編輯：林玉婷

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