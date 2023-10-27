快訊

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭、共同處理全球挑戰

瑞芳19.2度！ 北台灣整天濕涼注意保暖 中南部注意空汙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

山富旅遊購買永續航空燃油 攜手漢莎航空推動綠旅遊

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
山富旅行社與德國漢莎航空集團達成合作協議，成為台灣首家購買永續航空燃油（SAF）的旅行社。記者周湘芸／攝影
山富旅行社與德國漢莎航空集團達成合作協議，成為台灣首家購買永續航空燃油（SAF）的旅行社。記者周湘芸／攝影

山富旅行社推廣永續旅遊概念，宣布與德國漢莎航空集團達成合作協議，成為台灣首家購買永續航空燃油（SAF）的旅行社，將有助於減少旅行的碳排放。山富旅行社表示，使用永續航空燃油對旅遊業永續轉型來說是很重要的一步，未來將進一步研擬公司年度減碳目標。漢莎集團也說，希望達到拋磚引玉作用，把綠旅遊概念推廣給旅客。

漢莎集團台灣總代理世達通運公司總經理汪彩娥表示，近年地球面臨戰爭、暖化等挑戰，漢莎集團2019年對企業客戶推行購買永續燃油，目前有20多家企業客戶加入，達20噸碳排量，其中，山富旅遊是旅行業第一家客戶，希望達拋磚引玉作用，把綠旅遊概念推廣給旅客。

山富旅行社資訊長陳宣融指出，很高興有機會成為第一家購買減碳憑證旅行社，使用SAF與石化航空燃料相比，可以減少總生命周期的二氧化碳排放量約8成，符合企業永續經營目標。山富旅遊除了購買SAF對產業鏈支持，過去也針對企業客戶提供碳排放報表，讓企業達到減碳目標，另外，在企業員工旅遊也針對客戶需求安排綠色旅遊環節等。

漢莎航空表示，永續航空燃油（SAF）是一種不使用化石原料生產的航空燃料，可以由多種原料製成，其中包括生物原料和非生物原料，目前主要由生物殘留餘物所生產，如廢棄食用油，相對於傳統煤油，能夠減少80％的碳足跡，漢莎集團歐陸中段飛機均已注入20%的SAF份額至飛行系統。

漢莎航空指出，該集團多年來參與SAF研究，目前也是全球五大SAF客戶之一，並持續關注推動下一代永續航空燃油引入，包括基於廢棄物材料、可再生電能（Power-to-Liquid, PtL）及直接利用太陽光合成燃料（Sun-to-Liquid, StL）等，2030年希望通過減少碳排和補償措施，將其淨二氧化碳排放量相對於2019年減少一半。

客戶 山富 旅行社

延伸閱讀

玉山金減碳研討會 回響熱

響應COP28旗艦倡議！永豐號召全民「休碳」抗暖化

太魯閣峽谷音樂節將登場 力求減碳鼓勵搭乘接駁專車

證券交易所響應減碳 六路進擊

相關新聞

少了陸客 國際醫療產值回不去

立委趙天麟外遇陸籍小三，小三持醫美健檢簽證來台維繫二人感情，意外讓陸客醫美健檢簽證至今尚未開放一事，掀起討論。

觀察站／別以國安之名 扯醫療後腿

新冠疫情有如台灣版「醫療現形記」，疫後護理師勞動困境浮上檯面，缺工問題未解，醫療機構更因健保點值稀釋苦不堪言，一位醫學中...

新光醫院3班制護師11月全面加薪 副院長洪子仁曝3用意

新冠疫情後爆發護理師離職潮，因人力不足、醫院被迫關床。行政院日前拍板，要為夜班護理人員加薪，卻遭護理界反彈，認為恐會導致...

新光護理師加薪 北部6醫院跟進

護理工作環境低薪、高壓，新冠疫後爆出離職潮，醫院被迫關床。為此，各大私立醫院陸續著手加薪規畫。新光醫院昨開出加薪第一槍，...

瑞芳19.2度！ 北台灣整天濕涼注意保暖 中南部注意空汙

今天持續受到東北季風及華南雲雨區影響，各地雲量偏多，中央氣象署說，北部及東半部地區為陰短暫雨的天氣，其他地區亦有零星降雨...

行人事故死亡 北市增最多

交通部道安委員會昨公布最新數據，雖然八月交通事故逾三點二萬件，較去年同期增加，但死亡人數兩百人，已較去年同期減少六十三人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。