山富旅遊購買永續航空燃油 攜手漢莎航空推動綠旅遊

山富旅行社推廣永續旅遊概念，宣布與德國漢莎航空集團達成合作協議，成為台灣首家購買永續航空燃油（SAF）的旅行社，將有助於減少旅行的碳排放。山富旅行社表示，使用永續航空燃油對旅遊業永續轉型來說是很重要的一步，未來將進一步研擬公司年度減碳目標。漢莎集團也說，希望達到拋磚引玉作用，把綠旅遊概念推廣給旅客。

漢莎集團台灣總代理世達通運公司總經理汪彩娥表示，近年地球面臨戰爭、暖化等挑戰，漢莎集團2019年對企業客戶推行購買永續燃油，目前有20多家企業客戶加入，達20噸碳排量，其中，山富旅遊是旅行業第一家客戶，希望達拋磚引玉作用，把綠旅遊概念推廣給旅客。

山富旅行社資訊長陳宣融指出，很高興有機會成為第一家購買減碳憑證旅行社，使用SAF與石化航空燃料相比，可以減少總生命周期的二氧化碳排放量約8成，符合企業永續經營目標。山富旅遊除了購買SAF對產業鏈支持，過去也針對企業客戶提供碳排放報表，讓企業達到減碳目標，另外，在企業員工旅遊也針對客戶需求安排綠色旅遊環節等。

漢莎航空表示，永續航空燃油（SAF）是一種不使用化石原料生產的航空燃料，可以由多種原料製成，其中包括生物原料和非生物原料，目前主要由生物殘留餘物所生產，如廢棄食用油，相對於傳統煤油，能夠減少80％的碳足跡，漢莎集團歐陸中段飛機均已注入20%的SAF份額至飛行系統。

漢莎航空指出，該集團多年來參與SAF研究，目前也是全球五大SAF客戶之一，並持續關注推動下一代永續航空燃油引入，包括基於廢棄物材料、可再生電能（Power-to-Liquid, PtL）及直接利用太陽光合成燃料（Sun-to-Liquid, StL）等，2030年希望通過減少碳排和補償措施，將其淨二氧化碳排放量相對於2019年減少一半。