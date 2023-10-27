員林、二林空品差亮紅燈 彰化環保局促中火、麥寮電廠降載

因空氣擴散不好，造成汙染物累積，中部空氣品質今天上午普遍很差，放眼放去霧茫茫，尤其彰化縣的二林及員林地區都是呈現紅色警示，預估明天才會轉好，彰化縣政府環保局已要求台中火力發電廠及麥寮電廠共降載3400MW，減緩空氣品質惡化。

環保局指出，依環保署監測資料，中部空品區今天為「橘色提醒」至「紅色警戒」等級，其中彰化縣員林及二林的空氣品質指數（AQI）均達153，是全台空品最糟的地方，另彰化市也達125、大城120也都達到橘色提醒。

環保局除了啟動應變機制，除要求台中火力廠及麥寮電廠降載外，環保局已立即啟動緊急應變機制，通知縣內前74大公私場所執行空汙自主管理，並派稽查員抽查公私場所防制設備，加強取締露天燃燒及烏賊車，也在重要路口進行車輛怠速稽查，以減緩空氣品質進一步惡化。

彰化縣最近一周來已兩度成為全台空品最差的縣市，尤其是員林最嚴重，彰化縣環保局將了解原因外，並尋求改善，確保民眾的健康。