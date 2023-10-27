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北台灣溫度降幅6度！ 氣象署提醒注意大雨：全台下周一前濕涼

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天受到東北季風增強，以及華南雲區東移影響，各地天氣轉為偏不穩定，尤其北台灣溫度下降感受明顯，比昨天下降4至6度左右。本報資料照片
今天受到東北季風增強，以及華南雲區東移影響，各地天氣轉為偏不穩定，尤其北台灣溫度下降感受明顯，比昨天下降4至6度左右。本報資料照片

天氣轉為濕涼，中央氣象署預報中心課長林秉煜表示，今天受到東北季風增強，以及華南雲區東移影響，各地天氣轉為偏不穩定，尤其北台灣溫度下降感受明顯，比昨天下降4至6度左右。迎風面北台灣、東半部地區比較容易下雨，中南部地區受到華南雲區東移影響，也會有零星降雨情形。

林秉煜說，預估這波天氣會影響到下周一，下周二之後華南雲區逐漸減弱，而且東北季風減弱，屆時溫度會再回升，下周一之前要特別注意溫度變化。

林秉煜表示，台灣附近雲量增多，雲系原本在華中、華南一帶，今天南移之後，北台灣雲量明顯增多，中部地區、中南部地區偶爾還是透光，南部天氣目前相當好，但有雲系逐漸移入。苗栗以北、宜蘭地區降雨相對明顯一點，尤其宜蘭蘇澳、南澳降雨比較明顯。

華南雲區東移影響之下，今明兩天中南部降雨機率也會偏高。降雨趨勢上，林秉煜表示，今天至下周一降雨情況明顯，尤其今明兩天迎風面北部、東半部降雨明顯之外，基隆北海岸、東北部可能有較大雨勢出現機會，中南部比較偏向山區地區降雨機率高一點。

林秉煜表示，周日、下周一北台灣降雨可能緩和一點，但中南部中午過後下雨機會偏高。下周二至周四降雨更緩和，主要是中南部地區午後有零星短暫陣雨，迎風面東半部下雨機會偏高一點，水氣偏多時大台北、基隆降雨機會偏高。

一周溫度趨勢，林秉煜說，今天高溫有4至6度降幅，比較偏涼，等到下周二之後東北季風減弱，溫度會逐漸回升。中南部周六、周日溫度可能開始下降，溫度取決於水氣多寡。不過整體來說，中南部高溫維持26至28度左右，早晚比較偏涼，北台灣則是整天偏涼。

今天受到東北季風增強，以及華南雲區東移影響，各地天氣轉為偏不穩定，尤其北台灣溫度下降感受明顯，比昨天下降4至6度左右。本報資料照片
今天受到東北季風增強，以及華南雲區東移影響，各地天氣轉為偏不穩定，尤其北台灣溫度下降感受明顯，比昨天下降4至6度左右。本報資料照片
未來降雨趨勢，今天至下周一降雨情況明顯，尤其今明兩天迎風面北部、東半部降雨明顯之外，基隆北海岸、東北部可能有較大雨勢出現機會，中南部比較偏向山區地區降雨機率高一點。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢，今天至下周一降雨情況明顯，尤其今明兩天迎風面北部、東半部降雨明顯之外，基隆北海岸、東北部可能有較大雨勢出現機會，中南部比較偏向山區地區降雨機率高一點。圖／中央氣象署提供
今天高溫有4至6度降幅，比較偏涼，等到下周二之後東北季風減弱，溫度會逐漸回升。中南部周六、周日溫度可能開始下降。圖／中央氣象署提供
今天高溫有4至6度降幅，比較偏涼，等到下周二之後東北季風減弱，溫度會逐漸回升。中南部周六、周日溫度可能開始下降。圖／中央氣象署提供

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