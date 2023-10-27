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想把台灣農產品賣去波蘭 台灣業者首推「這些」品項

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
首屆台波優質農產品商業交流論壇線上實體與會貴賓共同合影，雙方農業部國際事務司司長、駐處代表及業者均共襄盛舉。圖／農業部提供
首屆台波優質農產品商業交流論壇線上實體與會貴賓共同合影，雙方農業部國際事務司司長、駐處代表及業者均共襄盛舉。圖／農業部提供

為拓展台灣與波蘭農產業商業交流，提升兩國農產貿易，農業部、波蘭投資貿易局、駐波蘭台北代表處及波蘭台北辦事處舉辦「2023台灣波蘭優質農產品商業交流論壇」，鎖定在地茶飲、水產品及水果等特色農產品，由雙方業者代表向受邀的貿易商與通路商推介。實體與線上共計75家業者及公私部門參與，期盼促成更多優質農產品貿易。

農業部表示，面臨全球氣候變遷與糧食安全等議題，持續深化全球農產貿易與科學合作夥伴關係格外重要，未來將持續開發歐洲龐大潛力市場。

農業部國際事務司表示，從2017年與波蘭簽署農業合作備忘錄後，雙邊農產貿易逐年成長，今年1月至9月，台灣農產品出口至波蘭總值達550萬美元，比去年同期成長46.6%，雙方農產貿易市場仍有許多發展空間。

論壇中，台灣業者首推國產蜜香紅茶、酒茶等；另有獲得水產養殖管理委員會（ASC）驗證的台灣鯛；水果部分，第一階段則以芒果乾、鳳梨乾為優先，希望能快速打入波蘭市場。

根據農業部農業貿易統計，今年1到9月我國出口波蘭的農產品產值為549萬4000美元，主要出口產品為烘製糕餅、水果罐頭、羽毛羽絨等；而同期從波蘭進口的農產品產值為2584萬2000美元，主要進口產品為調製馬鈴薯、烘製糕餅、酒類、乳製品、針葉樹製材等農產品及農產加工品。

波蘭 農業部

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