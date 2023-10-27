8旬婦跪拜念經竟跪壞膝蓋 「羅莎」手術助阿嬤重出江湖

高雄一名80歲婦人長期跪拜念經，10年前拜完起身後覺得膝蓋痛，從此四處求醫、花錢治療仍越來越嚴重，甚至只要站立膝蓋就痛，打玻尿酸吃止痛藥也未見改善，女兒帶她求診，經診斷是第三期退化性膝關節炎，婦人接受醫師建議，接受羅莎電腦導航減痛手術右膝人工關節置換，她術後第一天就能下床走路，直說「這個羅莎女醫師還真厲害！」

吳姓婦人（80歲）早年常到佛寺跪著念經，10年前跪拜完膝蓋開始痛，每次發作就去診所打玻尿酸，近2年除了站起來就痛，甚至會睡不著，女兒擔心她從此臥床，在得知七賢脊椎外科引進最新的羅莎電腦導航機器手臂後，鼓勵她開刀一勞永逸，但吳婦對於開刀很恐懼，術前到佛寺擲3個聖杯，才鼓起勇氣，願意接受手術。

女兒說，吳婦換完膝蓋一個月就無感，連高血壓都改善，「也是意外的收穫！」吳姓婦人說，開刀後膝蓋彎曲角度很好，不用到醫院復健，覺得很滿意，「我最想做的，就是打給好姊妹說我重出江湖了！」

七賢脊椎外科醫院副院長楊華偉說，最新的羅莎電腦導航減痛手術，透過術前Ｘ光電腦導航計算客製化的活動角度，在術中精準定位植入物，可保留更多健康的組織並減緩疼痛，美國膝關節醫會也證實手術後的人工關節角度，才是真正影響人工關節存活時間。精準的智慧醫療可以讓患者早日回復日常活動，像吳姓婦人一樣，重新擁有健康的生活。

楊華偉說，雙贏就是病人術後滿意度增加，也讓醫師手術過程順利，病人術後1個月帶著滿意的笑容回來，還說會忘記換過膝蓋，原因是傳統手術是患者遷就人工關節，羅莎則是人工關節配合患者。