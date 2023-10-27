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未來天氣重點一次看 賈新興：11月中旬北台灣持續性降雨
未來天氣重點，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，下周二菲律賓東方外海熱帶性低氣壓發展機率，約6成以上的機率。11月中旬起北部及東北部進入持續性降雨時期。
他說，今天東北季風略增強，午後台中以北山區及宜花有局部短暫陣雨。明天基隆北海岸至東北角、宜蘭、花東沿海及彰化以南沿海有零星短暫雨，午後桃園以南有局部短暫雨，周日清晨宜花沿海有零星短暫雨，午後南投以南山區及宜花東山區有局部短暫陣雨。
賈新興說，下周一午後南投以南山區有零星短暫雨。下周二受微弱東北季風影響，北海岸至東北角及宜花有零星短暫雨。下周三午後山區零星短暫雨，深夜至下周四清晨宜花沿海易有零星短暫雨，深夜至下周五清晨宜花沿海易有零星短暫雨，下周五至11月5日各地天氣穩定，午後山區轉多雲。
他表示，觀察下周二菲律賓東方外海，熱帶性低氣壓發展機率約6成以上的機率。 展期資料顯示，11月中旬起北部及東北部進入持續性降雨時期，中南部則進入乾季。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。
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