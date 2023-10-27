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彰化員林空品亮紅色警示燈 彭啟明：茫茫的天空又來了
「茫茫的天空又來了！」天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，中南部背風面下的穩定天氣，敏感朋友多留意。
環境部提醒彰化（員林）地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、雲嘉南地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。
受東北季風增強及華南雲雨區東移影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外汙染物移入影響台灣，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
環境部說，東北風影響時，雲嘉南以北風力較強擴散條件佳，高屏地區位於尾流弱風區，汙染物易累積。
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