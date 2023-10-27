東北季風增強水氣多 今起至周末各地有雨降溫轉涼

東北季風增強，今天北台灣天氣轉變。天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，大陸上空的中層水氣雲雨帶也向南推進，目前來到中北部上空，雲量明顯增多。雖然降雨的狀況還不多，不過預估今天白天開始降雨就會逐漸出現。

他說，苗栗以北、東半部、恆春半島降雨比較明顯，在東北角、宜蘭到花蓮一帶局部單點的雨量可能會稍微多一些，台中以南到高屏一帶也會有短暫陣雨出現的機會。山區下雨的情況比較普遍，平地的降雨就比較局部性。天氣有些不穩定，外出記得攜帶雨具。

氣溫部分，吳聖宇說，東北季風增強也帶來北方較涼的空氣，配合雲量增多還有下點雨的天氣，各地溫度下降轉涼，北部、東北部、東部的感受比較明顯，白天高溫會降到23-26度之間，跟昨天白天高溫相比降6-8度之多。

今天中部、南部、東南部的溫度也會下降，他說，高溫預報在27-30度左右，降幅雖然比較小，但是也可望不像前幾天那般的炎熱。

吳聖宇表示，今晚到明天清晨在中部、北部、東半部低溫21-23度，空曠地區局部單點可能降到18-20度之間，南部地區的低溫還是相對高一些，預報仍有24-26度。空曠地區局部單點可能降到21-23度，整體會有涼意的感覺，要注意身體健康。

明後天周末假期仍是受到東北季風以及華南水氣東移的影響，吳聖宇表示，各地普遍有短暫陣雨的機會。北部、東半部以及中南部山區的降雨相對較多，中南部平地的降雨比較局部性，但是看來會有下點雨的機會。

他表示，原本預期周日可能有微弱鋒面的影響，不過最新的預報資料，鋒面的結構很不明顯，只是中層還是有水氣要通過，因此預報上還是認為會有下點雨的可能性。

溫度較為偏涼的情況也會持續，吳聖宇說，北部、東半部白天高溫維持在23-25度左右，中部、南部高溫26-29度，夜晚清晨中部、北部、東半部低溫也維持在21-23度間，空曠地區局部單點可能降到20度以下，南部地區低溫23-25度，局部單點可能降到20-22度。

吳聖宇說，下周一開始水氣減少，但是東北季風仍會持續影響到下周二左右，迎風面地區仍有短暫陣雨，西半部逐漸恢復多雲到晴的天氣，溫度也會慢慢開始回升。

他說，下周三到11月5日風向又會轉為偏東風，呈現高壓迴流的天氣型態，除了迎風面東半部有局部短暫陣雨以外，天氣大致穩定，溫度也會有再度偏高偏熱的機會，暖秋的型態依然持續，何時會改變仍有待觀察。