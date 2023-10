帝亞吉歐挹注千萬獎金 KEEP WALKING夢想資助計畫開跑

全球知名威士忌領導企業帝亞吉歐(DIAGEO)長期深耕台灣,傳承眾所喜愛的品牌約翰走路 「KEEP WALKING」精神,打造出全台最大圓夢平台「KEEP WALKING 夢想資助計畫」,鼓勵民眾積極秉持品牌前進的精神,勇敢追求夢想。

帝亞吉歐自 2003 年至今已挹注近 2 億獎金資源,支持 216 個夢想起步。「第 20 屆 KEEP WALKING 夢想資助計畫 」自 2023 年 10 月 26 日至 2024 年01 月 15 日18:00 止。凡年滿 20 歲以上之中華民國國民均可參加;以個人或團體組隊參與皆可。為回應永續挑戰,同時實現帝亞吉歐 2030 社會願景永續發展長期目標,在 20 週年之際邁入全新里程碑,「永續」將成為所有夢想提案的必要元素。

第 20 屆以「 跨越極限,永續前行,夢想 KEEP WALKING 」為主題,帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎表示:「帝亞吉歐秉持旗艦品牌約翰走路不斷前進的精神,每年 KEEP WALKING 夢想資助計畫積極回應當前社會議題、與時俱進。過去兩年面對疫情挑戰,首度保留名額資助餐飲服務業克服逆境。今迎向 20 週年,我們希望讓每個夢想成為世界永續的助力。」

今年首度公開三大永續徵件類別:「經濟永續」、「環境永續」、「社會永續」,讓夢想提案能積極回應 17 項聯合國永續發展目標(UN Sustainable Development Goals, SDGs)。