帝亞吉歐挹注千萬獎金 KEEP WALKING夢想資助計畫開跑

全球知名威士忌領導企業帝亞吉歐（DIAGEO）長期深耕台灣，傳承眾所喜愛的品牌約翰走路 「KEEP WALKING」精神，打造出全台最大圓夢平台「KEEP WALKING 夢想資助計畫」，鼓勵民眾積極秉持品牌前進的精神，勇敢追求夢想。

帝亞吉歐自 2003 年至今已挹注近 2 億獎金資源，支持 216 個夢想起步。「第 20 屆 KEEP WALKING 夢想資助計畫 」自 2023 年 10 月 26 日至 2024 年01 月 15 日18:00 止。凡年滿 20 歲以上之中華民國國民均可參加；以個人或團體組隊參與皆可。為回應永續挑戰，同時實現帝亞吉歐 2030 社會願景永續發展長期目標，在 20 週年之際邁入全新里程碑，「永續」將成為所有夢想提案的必要元素。

第 20 屆以「 跨越極限，永續前行，夢想 KEEP WALKING 」為主題，帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎表示：「帝亞吉歐秉持旗艦品牌約翰走路不斷前進的精神，每年 KEEP WALKING 夢想資助計畫積極回應當前社會議題、與時俱進。過去兩年面對疫情挑戰，首度保留名額資助餐飲服務業克服逆境。今迎向 20 週年，我們希望讓每個夢想成為世界永續的助力。」

今年首度公開三大永續徵件類別：「經濟永續」、「環境永續」、「社會永續」，讓夢想提案能積極回應 17 項聯合國永續發展目標（UN Sustainable Development Goals, SDGs）。