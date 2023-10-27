帝亞吉歐挹注千萬獎金 KEEP WALKING夢想資助計畫開跑
全球知名威士忌領導企業帝亞吉歐（DIAGEO）長期深耕台灣，傳承眾所喜愛的品牌約翰走路 「KEEP WALKING」精神，打造出全台最大圓夢平台「KEEP WALKING 夢想資助計畫」，鼓勵民眾積極秉持品牌前進的精神，勇敢追求夢想。
帝亞吉歐自 2003 年至今已挹注近 2 億獎金資源，支持 216 個夢想起步。「第 20 屆 KEEP WALKING 夢想資助計畫 」自 2023 年 10 月 26 日至 2024 年01 月 15 日18:00 止。凡年滿 20 歲以上之中華民國國民均可參加；以個人或團體組隊參與皆可。為回應永續挑戰，同時實現帝亞吉歐 2030 社會願景永續發展長期目標，在 20 週年之際邁入全新里程碑，「永續」將成為所有夢想提案的必要元素。
第 20 屆以「 跨越極限，永續前行，夢想 KEEP WALKING 」為主題，帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎表示：「帝亞吉歐秉持旗艦品牌約翰走路不斷前進的精神，每年 KEEP WALKING 夢想資助計畫積極回應當前社會議題、與時俱進。過去兩年面對疫情挑戰，首度保留名額資助餐飲服務業克服逆境。今迎向 20 週年，我們希望讓每個夢想成為世界永續的助力。」
今年首度公開三大永續徵件類別：「經濟永續」、「環境永續」、「社會永續」，讓夢想提案能積極回應 17 項聯合國永續發展目標（UN Sustainable Development Goals, SDGs）。
第 20 屆 KEEP WALKING 夢想資助計畫評審陣容堅強，包含：國發會副主任委員 施克和、教育部青年發展署署長 陳雪玉、國立臺灣大學名譽教授暨誠致教育基金會董事長 李吉仁、統一超商好鄰居文教基金會執行長 李至和、老爺酒店集團執行長 沈方正、永續策展人暨蘇打綠團長 何景揚（阿福）、微軟台灣公共暨法律事務部副總經理 於慧堅、天下雜誌總編輯 陳一姍、吾思傳媒（女人迷）創辦人暨執行長 張瑋軒、國家地理雜誌營運長 蔡耀明，期待透過來自產官學等多元領域的專家評審團，選出最具影響力、最優質的夢想計畫。陳雪玉署長也給予計畫高度肯定：「教育部青年發展署的願景在於陪伴青年發展理想的自己，成為改變的力量，與 KEEP WALKING 夢想資助計畫鼓勵青年與大眾勇於突破挑戰，提出創新解方的理念一致。我們看到 KEEP WALKING 夢想資助計畫 20 年來深耕台灣，許多得獎者同時也是青發署培育的青年，在在證明政府與民間力量相互協力，可以創造出更永續、包容且多元的未來。」
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