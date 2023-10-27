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非聽不可／1111全民男性健康日（免費健康檢測）
1111全民男性健康日（免費健康檢測）
主講：台灣男性學暨性醫學醫學會
理事長、馬偕醫院泌尿科醫師蔡維恭
時間：11月11日(六)上午9時25分至11時40分
地點：集思交通部國際會議中心3樓國際會議廳(台北市杭州南路一段24號)
主辦：台灣男性學暨性醫學醫學會
洽詢：02-8692-5588轉5561
2023世界中風日在桃園
對象：一般民眾
時間：10月29日(日)上午9時至12時
地點：1895乙未保台紀念公園(桃園市平鎮區復旦路二段66號)
主辦：桃園市政府衛生局、台灣腦中風學會、台灣腦中風病友協會、聯新國際醫院
洽詢：02-8692-5588轉2384
乳癌精準治療
骨質疏鬆與骨轉移
主講：台大醫院腫瘤醫學部醫師黃柏翔
台大醫院骨科部醫師李嘉哲
時間：11月1日(三)下午2時至4時10分
地點：台大醫院西址第七講堂(台北市中正區常德街1號)
洽詢：02-2356-2098
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