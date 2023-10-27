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非聽不可／1111全民男性健康日（免費健康檢測）

聯合報／ 本報訊

1111全民男性健康日（免費健康檢測）

主講：台灣男性學暨性醫學醫學會

理事長、馬偕醫院泌尿科醫師蔡維恭

時間：11月11日(六)上午9時25分至11時40分

地點：集思交通部國際會議中心3樓國際會議廳(台北市杭州南路一段24號)

主辦：台灣男性學暨性醫學醫學會

洽詢：02-8692-5588轉5561

2023世界中風日在桃園

對象：一般民眾

時間：10月29日(日)上午9時至12時

地點：1895乙未保台紀念公園(桃園市平鎮區復旦路二段66號)

主辦：桃園市政府衛生局、台灣腦中風學會、台灣腦中風病友協會、聯新國際醫院

洽詢：02-8692-5588轉2384

乳癌精準治療

骨質疏鬆與骨轉移

主講：台大醫院腫瘤醫學部醫師黃柏翔

台大醫院骨科部醫師李嘉哲

時間：11月1日(三)下午2時至4時10分

地點：台大醫院西址第七講堂(台北市中正區常德街1號)

洽詢：02-2356-2098

台大醫院 醫學 醫師

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