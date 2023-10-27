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徵文／11月主題「醫師，有你真好」

聯合報／ 本報訊

好酒、茶葉、水果禮盒，想感謝醫師妙手回春、救命之恩，許多患者想盡方法，贈送禮物；現在無須如此，聯合報健康版11月持續提供版面，讓你分享與醫師的美好互動經驗，撰寫內心滿滿的謝意。也可以掃描下方QRcode，到元氣網「醫師百科」中找到你想謝謝的醫師，留下你和這位醫師的感人故事。

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