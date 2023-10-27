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健康你我他／良醫伴我治眼 喜見花開魚游

聯合報／ 文╱向巷（中市潭子）
雙眼在鄭醫師照顧下，還能看見荷花開，魚兒游，藍天白雲好時節。圖／向巷提供
雙眼在鄭醫師照顧下，還能看見荷花開，魚兒游，藍天白雲好時節。圖／向巷提供

那天早上眼睛怪怪的，左眼閉上，右眼視力正常，再將右眼閉上，左眼視野右上半部是黑的，老公馬上載我到台中榮總就診。眼科散瞳一看，醫師說：「妳的視網膜剝離了，要馬上開刀。」轉身跟護理師交代「打電話請元韶準備開刀。」護理師將左眼睫毛剪短，準備進開刀房。

躺在開刀床有位高大的醫師過來打招呼，他就是眼科鄭元韶醫師。在醫院住了四天，視網膜乖乖的貼合，醫師囑咐一些術後注意事項後，出院回家。

二周後視網膜又剝離，又是開刀住院，約一個月又再度剝離，還是開刀住院，歷經三次開刀，我的視網膜終於牢牢的貼回去。期間親友關心「是不是換個醫師看？」「這醫師是不是醫術不行？」我知道他們的擔心，但我相信我的醫師，也相信老天的安排。

當視網膜已牢不可破時，黃斑部水腫卻來攪局，這就是高度近視所衍生眼睛問題，鄭醫師擔心我是因糖尿病引起，抽血檢查糖化血色素為5.6很正常，健保無法給付針劑。

有「眼科最後禁地」之稱的黃斑部病變，讓我跟鄭醫師展開長期抗戰，抗血管新生針劑一針約3萬元，眼睛點完麻藥後，從鞏膜血管最少的位置將藥劑直接打進玻璃體內，我已經打了超過20針。

雙眼在鄭醫師照顧下，還能看見荷花開，魚兒游，藍天白雲好時節，您在我心中是最棒的。

醫師 護理師

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