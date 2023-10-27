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腦中風黃金治療期 健保給付放寬至24小時

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

台灣每年約4萬人因急性缺血性腦中風住院，高達6成5的病人無法回復原有工作，每年家庭負擔恐高達百萬元。台灣腦中風學會理事長連立明表示，急性缺血性腦中風的黃金治療時間將從3小時改為24小時，健保也在10月及11月先後放寬溶栓及取栓的時間，減少中風病人失能、增加回歸社會機會。

健保署長石崇良表示，中風病人是否失能的關鍵，在於黃金時間能否把血管打通。缺血性腦中風為國內最常見的腦中風型態，主要是因大腦血管快速阻塞或近端大血管的血栓脫落而造成腦栓塞。

針對急性缺血性腦中風病人，健保署在10月及11月陸續放寬給付條件，10月給放寬血栓溶解劑「rt-PA藥品」，從3小時內使用延長到「4.5小時內」，預估一年增加1600人受惠，健保預算6900萬元。

考量部分腦中風病人因睡眠、獨居及偏鄉等原因，導致未能及時送醫而錯過治療時間，11月起健保將放寬取栓術，由「前循環在發作8小時內執行」，延長至「24小時內」，估計一年新增565人次受惠，預算約1億元。連立明說，兩項針對腦中風患者放寬的給付，估計每年可降低268位中風失能的病人。

在新光醫院工作的葉小姐，即為新光醫院首例適用健保放寬血栓溶解劑「rt-PA藥品」給付的案例。葉小姐雖然年僅41歲，在10月13日上班時出現口齒不清、手腳無力、無法打字、右臉不對稱等狀況，值班神經科醫師陳霈容考量失能部位是葉小姐慣用手，因此採取積極處理方式，打完rt-PA藥後恢復快速，10天後又可以正常上班。

為推廣急性缺血性腦中風的黃金治療時間改為24小時，台灣腦中風學會等團體在世界中風日10月29日舉辦活動，參與肺癌篩檢者若為腦中風高風險族群，在現場可做「頸動脈超音波篩檢」。

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