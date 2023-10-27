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今起變天 周末全台有雨
中央氣象署指出，受到東北季風增強及華南雲雨區東移影響，今天至下周一，北部、東半部為降雨熱區，尤其周末全台天氣均不穩，各地局部短暫陣雨，直至下周二才回穩。溫度方面，北台灣今高溫先比昨天下降三至五度，周末北部迎最低溫，將降至廿三至廿五度。
氣象署預報員官欣平表示，周末是這波降雨最明顯期間，全台各地都可能出現局部短暫陣雨，偶有較大雨勢，直至周一才會緩和，但北部、東半部仍有局部短暫雨，整體天氣回穩要到下周二，屆時雨區縮減為大台北、東半部，中南部則恢復為午後山區局部短暫陣雨型態。
溫度方面，官欣平說，未來一周各地低溫僅略降一至二度，高溫轉變相對明顯。他說，北台灣高溫今白天起，將降至廿五至廿七度，周末則是最低溫時間點，估將再降兩度。至於中南部高溫降幅估約二、三度，周末為主要降溫時間點。
此外，因東北季風增強，今起至下周二晚間，台南以北、花東及恆春半島及金馬地區，留意強陣風。
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