快訊

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭、共同處理全球挑戰

瑞芳19.2度！ 北台灣整天濕涼注意保暖 中南部注意空汙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今起變天 周末全台有雨

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
中央氣象署指出，周五起，東北季風增強及華南雲雨區東移影響，全台轉雨變天，北東最明顯。示意圖，人物與新聞無關。記者林伯東／攝影
中央氣象署指出，周五起，東北季風增強及華南雲雨區東移影響，全台轉雨變天，北東最明顯。示意圖，人物與新聞無關。記者林伯東／攝影

中央氣象署指出，受到東北季風增強及華南雲雨區東移影響，今天至下周一，北部、東半部為降雨熱區，尤其周末全台天氣均不穩，各地局部短暫陣雨，直至下周二才回穩。溫度方面，北台灣今高溫先比昨天下降三至五度，周末北部迎最低溫，將降至廿三至廿五度。

氣象署預報員官欣平表示，周末是這波降雨最明顯期間，全台各地都可能出現局部短暫陣雨，偶有較大雨勢，直至周一才會緩和，但北部、東半部仍有局部短暫雨，整體天氣回穩要到下周二，屆時雨區縮減為大台北、東半部，中南部則恢復為午後山區局部短暫陣雨型態。

溫度方面，官欣平說，未來一周各地低溫僅略降一至二度，高溫轉變相對明顯。他說，北台灣高溫今白天起，將降至廿五至廿七度，周末則是最低溫時間點，估將再降兩度。至於中南部高溫降幅估約二、三度，周末為主要降溫時間點。

此外，因東北季風增強，今起至下周二晚間，台南以北、花東及恆春半島及金馬地區，留意強陣風。

高溫 低溫 東北季風

延伸閱讀

好天氣下周見！明北部降5度「兩地區」轉雨 周末迎最低溫僅23度

明天東北季風增強 周末水氣多、新竹以南午後降雨明顯

把握好天氣！明天東北季風增強 周末濕涼南部也有感

陽光露臉到這天！周五到下周一北台灣轉雨 高溫「下樓梯」降6度

相關新聞

少了陸客 國際醫療產值回不去

立委趙天麟外遇陸籍小三，小三持醫美健檢簽證來台維繫二人感情，意外讓陸客醫美健檢簽證至今尚未開放一事，掀起討論。

精神疾病職災給付 年均不到6件

職場人際關係、工作量負荷、職務調動等，都可能招致上班族身心壓力。勞動部雖將工作相關心理壓力事件引起的精神疾病納為職業病，...

觀察站／別以國安之名 扯醫療後腿

新冠疫情有如台灣版「醫療現形記」，疫後護理師勞動困境浮上檯面，缺工問題未解，醫療機構更因健保點值稀釋苦不堪言，一位醫學中...

長照保險制 衛福部不支持

為解長照財源難題，在野黨總統參選人提出「長照保險制」。副總統賴清德則表示，將延續現行稅賦政策，預計明年長照基金預算成長至...

新光護理師加薪 北部6醫院跟進

護理工作環境低薪、高壓，新冠疫後爆出離職潮，醫院被迫關床。為此，各大私立醫院陸續著手加薪規畫。新光醫院昨開出加薪第一槍，...

雲來了！ 1張圖看明顯雲線 鄭明典曝成因

前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，雲來了！南部高雄至屏東交界有一條雲線延伸到外海，是海峽南下北風和台灣東側繞地形往西的氣流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。