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日收700封郵件 死後成職災鐵證

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎說，過去曾協助一名因工作壓力過大而輕生的客服經理家屬，翻轉勞保局認定。她說，該經理沒有精神科就醫紀錄，原本勞保局駁回申請，但後來經查閱，發現該名經理每天處理的公務電子郵件平均高達七百封，甚至曾有單日超過一千封，加上同事證詞，行政訴訟打贏勞保局，才爭取到職災補償。

黃怡翎說，職業病診斷準則第一項是要有明確的疾病證據，須先確定罹病，但該經理生前沒有就醫紀錄，最後是查到信箱裡的公務郵件每天平均高達七百封，還有同事出示該個案LINE對話曾提及公司業務繁重、心理崩潰等內容，才翻轉職業性精神疾病認定。

黃怡翎說，這個案子是因為找到證據，但實務上，很多人無法拿出量化證明，也可能被質疑大家都在同一個職場，為什麼其他同事受得了，就唯獨你受不了？

也有遭到駁回的案例。一名駐廠的專案管理師，工作一年後，陸續到醫院精神科看診，向醫生自述因工作延遲下班、工作量大作息混亂，導致睡眠障礙，被診斷為「非特定的焦慮症與其他精神疾病引起的失眠症」，並持續服用醫生開立的安眠與抗憂鬱藥物。

工作第四年時，該專案管理師調任新單位，卻在七天後墜樓身亡。依指引，該專案管理師的罹病時序性符合，調職後承受的心理負荷強度也視為「強」，但鑑定委員考量其調任前，疾病控制還不穩定，且難以排除非工作因素導致精神疾病的可能性，經開會討論數次，最後仍未通過。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

精神疾病

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