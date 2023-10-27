精神疾病職災給付 年均不到6件

職場人際關係、工作量負荷、職務調動等，都可能招致上班族身心壓力。勞動部雖將工作相關心理壓力事件引起的精神疾病納為職業病，但二○一三至二○二二年，近十年間，職業性精神疾病職災給付僅五十九件，等於一年不到六件，多以職災引發的創傷症候群為主，因職場霸凌或工作壓力引起的憂鬱症、焦慮症等，因舉證困難，認定更是少之又少。

勞動部在二○○九年訂認定參考指引，將工作相關心理壓力事件引起的精神疾病納為職業病，二○一八年放寬將職場性騷擾、暴力、霸凌也納入工作壓力範圍。不過直到近兩年，精神疾病職災給付才首度突破個位數。

據勞保局統計，去年職業性精神疾病申請件數十五件，最後通過五件，二○二一年十八件申請、通過十件，二○二○年則有廿九件申請、通過十一件。與動輒數百件的日韓差距甚大。

職災預防及重建中心職業傷病服務處經理邱曉玲說，職災引發的心理壓力，如創傷症候群在認定上較無爭議，若是職場霸凌、不當負荷導致的憂鬱、焦慮症等，被視為與個人特質、對事件耐受度有關，精神醫學界見解分歧，目前鑑定也還未形成慣例，沒有明確認定機制。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎指出，除多數精神科醫生反對單一歸因，最難的是舉證不易，像職場霸凌有時是種氛圍，主管、同事言語或行為羞辱當下，也很難立刻錄影、錄音蒐證。此外，工作量的評估，必須是發病前一個月加班一六○小時，或平均一個月加班一百小時，甚至比過勞死的八十小時還嚴苛。

黃怡翎說，雖然指引提及若勞工有病史，只要一年以上無症狀，再發病者可被當作新案，但多數醫生不這麼認為，因此工作因素對發病的貢獻度也跟著削弱。

台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，精神疾病職業病認定困難，主因是難以取得「客觀證據」。以職場霸凌為例，為證明壓力源自職場，職業醫師多須訪談其同事、雇主等，拼湊出事實真相，就像偵探一樣，通常當事人要回診兩至三次才能確診。

勞動部職安署職災勞工保護組長林秋妙說，從近年趨勢看，職業性精神疾病案量增加，職安署去年已修正指引，將職權騷擾心理壓力強度視為「強」。