放射物能治酒癮！動物實驗有效 台大醫盼擴大用於憂鬱症

放射物竟然能夠治療酒精成癮！台大心理系助理教授葉俊毅23日在記者會表示，在動物實驗中，透過適當的輻射劑量影響特定腦神經，可讓酒精成癮的動物自主減少飲酒量。台大外科部主治醫師蕭輔仁說，未來盼能將放射調節手術擴大用於慢性疼痛、憂鬱症等疾病的治療。

台灣大學、美國ZAP Surgical Systems公司與台中榮民總醫院合作，利用適當的輻射劑量來調解腦部局部神經的活動，在治療動物實驗上已經有初步的成果。ZAP Surgical Systems公司執行長、史丹佛醫學院神經外科教授阿德勒表示，美國與德國正規畫將技術應用於人體，盼能儘快治療民眾的酒精成癮。

藥物治療有副作用

根據數據，在各類影響身心的成癮物質當中，酒精的使用率是最高，遠超過菸草與大麻。酒精成癮患者最明顯的症狀就是，明知道喝酒為生活帶來負面效應，但無法停止酗酒，進而出現憂鬱、癌症或喪失工作能力等身心症狀。

葉俊毅指出，目前治療酒精成癮的方式主要有兩種：「藥物治療」與「心理行為認知療法」，但接受藥物治療，會對民眾產生副作用（嗜睡、噁心或紅疹等），而心理認知治療的療效有限。

放射物調節神經

然而，葉俊毅說，最新的「神經調節」技術，對3隻酒精成癮的臨床試驗豬隻施予高精準、高能與低輻射的手術，這些動物術後9個月期間，自願飲酒量就出現明顯下降，且未出現手術副作用。

神經調節為直接將能量傳導到大腦區域的治療方式，如應用於帕金森氏症的「深腦刺激」，就是在植入微電極來刺激腦部，但手術有入侵性且所費不貲；或產生電流刺激的「重複經顱磁刺激」能治療重度憂鬱症，但需要多次療程。

盼擴大治療範疇

然而，本次放射調節手術能夠精準的將放射物質傳送在局部區域，不僅非侵入性，更是單一療程，盼未來放射調節手術也可用以治療酒癮與非腫瘤疾病等。蕭輔仁指出，像深腦刺激可能也能治療酒癮，但手術費用動輒上百萬，放射手術的成本就相對低廉。

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