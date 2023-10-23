全面隨袋徵收、禁止市場免費提供塑膠袋？ 環境部回應了

環團今召開記者會指出，傳統市場、小吃攤販、早餐店及餐廳才是購物用塑膠袋主要來源，卻沒受限禁用政策管制，建議2050年前實施上述4處禁止面費提供塑膠袋政策，並建議其他縣市比照雙北，全面全面禁用塑膠袋政策，並配合全面實施垃圾費隨袋徵收、兩袋合一機制；環境部表示，會透過補助協助有意願試辦隨袋徵收的縣市。

環境部循環署表示，為減少垃圾產出，我國自2002年起推動購物用塑膠袋減量政策，由原本7大行業別（公部門、私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店）擴大至14大行業別，目前購物用塑膠袋使用量，已由管制前每年約使用200億個，減少至91.7億個。

對於全面禁用購物用塑膠袋並搭配全面實施垃圾費隨袋徵收及兩袋合一機制，循環署表示，兩袋合一制度適用於辦理垃圾費隨袋徵收的縣市，而垃圾費清除處理費徵收方式由縣市政府決定。依照「一般廢棄物清除處理費徵收辦法」，垃圾清除處理費徵收方式包含按用水量計算徵收、按戶定額計算徵收、按垃圾量計算徵收（簡稱隨袋徵收）等3種。

目前雙北及台中石岡區皆已採行垃圾費隨袋徵收，實施後減少約2至3成垃圾排出；台南市及桃園市也分別擇定8處工業區及4處行政里試辦。循環署表示，若有其他縣市有意願推動，環境部樂觀其成並予以輔導協助。