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第一張衛生紙好難抽！ 日企業教「一妙招」：可以輕鬆抽出

聯合新聞網／ 綜合報導
日本紙業公司表示，在抽第一張衛生紙前，將其輕壓至底，可以完美的抽出來。圖／擷自「浜田紙業株式会社」
日本紙業公司表示，在抽第一張衛生紙前，將其輕壓至底，可以完美的抽出來。圖／擷自「浜田紙業株式会社」

在抽出第一張衛生紙時，經常不小心撕破或一次把好幾張紙抽出來。對此，日本紙業公司「浜田紙業株式会社」便拍影片分享，讓民眾可以完美抽取衛生紙的小妙招。

浜田紙業株式会社表示，衛生紙的利潤較低，屬面積較大的產品，因此不少製造商會將其塞得很滿以節省運費。該公司稱，被塞滿衛生紙的包裝，會容易導致民眾不小心一次取出多張或將其撕破，且通常多抽出來的部分，也因不方便放回去，而被置於一旁。

因此，浜田紙業株式会社建議大家在打開包裝前，先輕壓衛生紙至底，讓盒子與其留有空隙，改變包裝內緊密的狀態，就能順利且完美的抽出第一張衛生紙。

最後該公司補充，此方法適用於300抽以下且較薄的衛生紙，若是400抽以上或較厚的衛生紙，仍有可能失敗。

衛生紙

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