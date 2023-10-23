明後天高溫逾30度 周五起變天轉濕涼「大台北跌7度」

明天比今天熱，中央氣象署表示，大台北高溫逾30度、中南部33度，估持續至周三。周四起，水氣稍增，大台北、東半部轉局部短暫雨；周五東北季風增強，加上華南雲雨區東移，天氣變天，至下周一前，北東高溫下降5、6度，其中大台北高溫僅23至24度，降幅達7度，且期間因降雨又降溫，明顯濕涼。

中央氣象署傍晚發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，高雄市、屏東縣及恆春半島有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風，預估影響至今晚。

中央氣象署預報員林定宜指出，明天天氣與今天類似，不過溫度比今天上升，大台北高溫上看30度以上、中南部高溫上看33度；因環境吹東風，各地多雲到晴為主，迎風面的基隆北海岸、東半部地區零星短暫雨；午後中南部山區可能有局部短暫陣雨，天氣型態持續至周三。

周四起，水氣稍增，天氣轉潮濕，大台北、東半部局部短暫雨；其他地區多雲；午後中南部山區局部短暫陣雨。

周五是變天轉換日，東北季風增強，加上華南雲雨區東移，北部、東半部地區局部短暫雨；其他地區零星短暫雨。周六至下周一，天氣型態與周五類似，持續受東北季風影響，以及華南雲雨區東移。