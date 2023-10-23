讓長輩吃好、吃滿 苗栗為恭醫院營養師公布4原則

今天是重陽節，苗栗縣頭份市為恭紀念醫院營養科總技師張曦勻今天公布「吃得下」、「吃得夠」、「吃得對」，及「吃得巧」原則，提供民眾參考，幫助家中長輩吃好、吃滿，攝取足夠均衡的營養。

老人的牙齒咀嚼與吞嚥能力會逐漸下降，張曦勻表示，現實上有些長輩會漸漸拒絕肉類、蔬菜、水果，或堅果等食物、並且以容易咀嚼的澱粉類食物，如蘿蔔糕、麵線、麵食，及白粥等取代正餐，長期可能造成營養不均衡。

長輩平日可依據「吃得下」、「吃得夠」、「吃得對」，及「吃得巧」原則，其中，「吃得下」部分，可以改變食物質地，以軟質食物供應，如葉菜類僅提供嫩葉部分，或是提供軟質蔬菜，如大黃瓜、冬瓜、大番茄、大白菜等以助順利進食；蛋白質的食物則可提供魚類、黃豆或其製品類、蛋類，或其製品質地軟營養價值高，讓長輩進食輕鬆不費力，提高進食的樂趣及慾望。

張曦勻說，「吃得夠」部分，可以調整少量多餐，1天飲食分為3正餐、2點心，避免單次進食過多，導致飽脹不適，點心的規畫可以蛋白質比例高的布丁、奶酪、豆花、茶碗蒸等搭配食用，避免肌少症發生。

「吃得對」部分，食物選擇6大類食物，並且依據「我的餐盤」供應適量食物；「吃得巧」部分，長輩通常會有味蕾數目減少，對於鹹味食物敏感性跟著降低，仍須提供新鮮、天然、好消化的食物，避免過多加工、醃漬物以及過度的調味，以免影響心血管健康；此外，用餐過程中，保持愉快的情緒，有家人、親屬的陪伴，更能增加進食動機。

張曦勻指出，運用質地調整飲食概念，透過食材的挑選、切割烹煮、餐次分食等，並改變食材的軟硬度及適口性，即可製備適合長輩的餐食，讓長輩看的到、吃得下，再搭配「我的餐盤」原則，幫助老寶貝。