開元偕肯迪雅Candia品牌亮相2023美味法國食品展 引領法式輕奢風潮 大秀正宗法系風味

開元食品邀請肯迪雅全球品牌大使 Francois Galtier (高爾蒂亞) 主廚，展示運用肯迪雅奶油條，近距離探索法國美味食材的精緻與華麗！ 圖／開元食品提供

由開元食品代理的法國知名乳製品品牌肯迪雅Candia，於2023年10月23日至24日受邀參加法國在台協會商務處主辦的食品及餐飲業年度盛事「Food Experience美味法國」，與15家參展商共同展出超過30個法國特色品牌，吸引眾多餐飲業者前來參觀，探索法國美味食材的精緻與華麗！

本屆「Food Experience美味法國」食品展分為二大主軸，品牌原料與應用展示及專業工作坊論壇。在品牌原料與應用展示，開元食品邀請肯迪雅全球品牌大使及2009年西點世界杯銅牌得主Francois Galtier (高爾蒂亞) 主廚，運用肯迪雅發酵奶油條、動物性鮮奶油及布列塔尼片狀發酵奶油，製作出令人垂涎的TROPEZIENNE聖托佩塔及KOUIGN AMANN 法式焦糖奶油酥。TROPEZIENNE聖托佩塔是一款來自南法普羅旺斯海岸小鎮的經典法式蛋糕，其獨特之處在於奶油內餡的精製，使用正宗的肯迪雅發酵奶油條和動物性鮮奶油，經過均勻攪拌至乳霜狀，味道清香而不膩，成為南法代表性的蛋糕品項之一。此外，也分享多款道地的布列塔尼酥皮西點，讓參觀者能夠近距離與高爾蒂亞主廚互動交流。

開元食品邀請肯迪雅全球品牌大使及2009年西點世界杯銅牌得主Francois Galtier (高爾蒂亞) 主廚特別來台展演。 圖／開元食品提供

成立至今超過50年的肯迪雅Candia，以特殊處理技術讓片狀奶油更細緻、具延展性，並搭配清爽的發酵風味，贏得大眾的喜愛。不僅如此，肯迪雅以高品質、高生產穩定度和操作的方便性而聞名，尤其適合有大量生產需求的烘焙業者。肯迪雅的獨特風味與高品質質地，更可滿足主廚多種配方需求、創造各式奶油烘焙製品，使其成為國內烘焙業的理想品牌選擇。

由肯迪雅發酵奶油條、動物性鮮奶油及布列塔尼片狀發酵奶油製作的TROPEZIENNE 聖托佩塔，令人垂涎。 圖／開元食品提供

而今年具有特色的「Food Experience美味法國」工作坊，更創造專業烘焙甜點主廚與技師交流互動的跨界平台。10月24日首場工作坊由開元食品代理的肯迪雅Candia品牌領銜展演，將運用肯迪雅Candia 布列塔尼片狀發酵奶油和發酵奶油條作為主要食料，兩項產品在台灣烘焙產業長期深受主廚師傅喜愛，具有乳香清爽、綿密柔順且易於操作的特點，非常適合應用在台灣消費者所喜愛的烘焙西點產品中。本次主講更邀請到肯迪雅全球品牌大使以及2009年西點世界杯銅牌得主Francois Galtier (高爾蒂亞) 主廚特別來台展演，主廚充分掌握肯迪雅Candia的應用特性，可從該產品的原理特性、操作技術上給予客戶提供多元應用方案，在展演中也將分享肯迪雅的產品研發與巡迴各國的豐富經驗，與台灣專業的烘焙和西點業者交流激發更多的創意想像。

法國在台協會參觀開元食品代理的肯迪雅Candia展位時表示，感謝開元食品公司在法國與台灣之間擔任了重要的美味平台角色，將正宗的法國風味帶給台灣消費者。開元食品同時分享，能夠參與美味法國的美食展活動是一個美好的時刻，飲食是文化的一個核心體現，透過美味的蛋糕和西點結合法國文化和台灣文化，展現彼此的美好。

肯迪雅Candia品牌為法國最大乳品合作 Sodiaal 集團旗下的餐飲專用品牌。專為提供餐飲服務業和專業人士頂級的乳製品。產品注重操作性和天然乳品風味，由乳品專家和法國甜點師共同合作研發，以符合實際操作需求的鮮奶油、奶油及乳脂起司產品為主。肯迪雅產品由法國當地酪農採集的牛乳製成，並在法國自有工廠生產。以先進乳品工藝研發生產，提供最頂級純淨的高品質乳製品。肯迪雅系列產品能滿足您不同的需求和配方。讓主廚方便操作，啟發更多美味的靈感。

開元食品－餐飲事業發展的美味推手開元食品公司成立於1982年，當年以極具創新且劃時代的「戀‧奶精球」產品引領市場打響品牌知名度。開元食品持續在餐飲與食品產業不斷深耕精進，在料理、烘焙、咖啡、飲品等多項食品領域中佈局原料、食品應用和研發、國際品牌代理、餐飲專業設備等，期許成為餐飲與食品產業最佳的合作夥伴。開元食品時時求新求變、與時俱進，帶動飲食文化新「食」尚，希望為客戶、產業、消費者提供更美好的創新餐飲體驗。

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